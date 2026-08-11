PAÍS
Con respaldo opositor Cámara aprueba ampliar legítima defensa a policías fuera de servicio
Avanza la ley Naín-Retamal 2.0. Diputados opositores argumentaron que la seguridad no puede ser una bandera exclusiva de la derecha y que eventuales falencias pueden corregirse en el Senado. El Gobierno y el oficialismo —especialmente la bancada de RN— celebraron el despacho. [ACTUALIZADA]
Síntesis generada con OpenAI
La idea de legislar fue aprobada por 114 votos contra 26 y dos abstenciones, pero al votar el texto en particular el resultado fue de 106 a favor y 36 en contra, sin abstenciones. El rechazo no quedó circunscrito al FA y el PC: ocho diputados socialistas también votaron en contra, mientras otros parlamentarios de la oposición respaldaron la iniciativa.Desarrollado por El Mostrador