Con respaldo opositor Cámara aprueba ampliar legítima defensa a policías fuera de servicio

La Cámara de Diputados aprobó este martes y despachó al Senado el proyecto que amplía la legítima defensa privilegiada a funcionarios militares y policiales que actúen estando de franco, una de las iniciativas bautizadas como Ley Naín-Retamal 2.0. La propuesta superó su primer trámite constitucional con un respaldo que atravesó la frontera entre oficialismo y oposición.

El proyecto fue aprobado por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones.

Esa votación confirmó que la oposición no actuó en bloque. Entre quienes respaldaron la iniciativa estuvieron Jaime Araya, independiente de la bancada PPD y uno de los firmantes de la moción; el socialista Raúl Leiva; y el PPD Carlos Cuadrado. En la vereda contraria, ocho diputados del PS votaron en contra, coincidiendo en el rechazo con parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda.

El respaldo opositor no fue silencioso. El diputado Cuadrado explicitó el giro durante el debate: “Voy a votar a favor de este proyecto y quiero hacerlo desde la izquierda, pero desde una izquierda que no tiene complejos para hablar de seguridad”. A su juicio, “la seguridad no es una bandera de la derecha”.

También respaldó la propuesta el diputado Leiva, aunque advirtió que debe perfeccionarse y delimitar con mayor precisión su ámbito de aplicación. El socialista ya había defendido en la Comisión de Seguridad que la iniciativa debía avanzar para “reforzar a Carabineros”, abriendo espacio para introducir correcciones durante la discusión particular.

Otro de los apoyos relevantes fue Jaime Araya, independiente de la bancada PPD, quien además figura entre los parlamentarios que impulsaron la moción. La división opositora ya se había insinuado en la Comisión de Seguridad Ciudadana: allí Araya y Leiva votaron a favor de legislar, mientras Tatiana Urrutia (FA) y Bernardo Salinas (ind.-PC) rechazaron la iniciativa.

El cambio que introduce la Naín-Retamal 2.0

La iniciativa fue presentada el 25 de septiembre de 2023 por los entonces diputados RN José Miguel Castro, en calidad de autor; Ximena Ossandón y Diego Schalper, junto a los exdiputados Sofía Cid, Camila Flores, Andrés Jouannet, Andrés Longton y Víctor Alejandro Pino, en calidad de coautores.

El proyecto modifica el Código Penal para extender la presunción de legítima defensa privilegiada a funcionarios que intervienen encontrándose de franco. La legislación vigente entrega esa protección en determinadas circunstancias a policías, Gendarmería y miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de funciones, pero no contempla expresamente el mismo supuesto cuando están fuera de servicio.

El texto establece que la presunción podrá aplicarse cuando integrantes de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública, estando de franco, repelan o impidan una agresión capaz de afectar gravemente su vida o integridad física, o la de un tercero. La actuación podrá efectuarse mediante armas u otro medio de defensa.

El diputado independiente de la bancada del Partido Republicano Enrique Bassaletti, encargado de informar el proyecto ante la Sala, sostuvo que una interpretación literal de la ley actual deja fuera a esos funcionarios, situación que calificó como una “exclusión indeseada”. Argumentó que existen numerosos casos de policías que, pese a estar fuera de turno, intervienen para impedir ataques o delitos.

“Es sembrar impunidad”

El rechazo se concentró principalmente en el Frente Amplio, el Partido Comunista y parte del Partido Socialista. Una de las intervenciones más duras fue la de Ana María Gazmuri (AH), quien cuestionó que se amplíe una eximente penal sin precisar suficientemente sus controles ni siquiera, según planteó, qué debe entenderse por estar “en calidad de franco”.

“Esto no es fortalecer la seguridad, es sembrar impunidad”, afirmó Gazmuri, quien sostuvo que entregar una facultad excepcional sin suficientes contrapesos puede abrir espacios para que eventuales abusos queden sin sanción. Durante el debate, la sesión incluso debió suspenderse temporalmente por falta de quórum.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió desde la vereda contraria. “La policía no es el enemigo. El enemigo es el delincuente que amenaza, roba, mata”, sostuvo, y defendió que el Estado entregue respaldo jurídico a los funcionarios que intervienen aun después de terminar su turno.

“Un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno. Un detective no deja de reconocer un delito flagrante porque viste de civil. El deber y el riesgo no se apagan al marcar la salida”, agregó.

Arrau aseguró que durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 23 procedimientos protagonizados por carabineros de franco o de civil en los que utilizaron armas de fuego ante agresiones ilegítimas o delitos flagrantes y que, en 12 de esos casos, actuaron para defender a terceros.

Con la aprobación de la Cámara, la iniciativa pasa ahora al Senado para su segundo trámite constitucional, llevando consigo una señal política que trasciende al oficialismo: la Naín-Retamal 2.0 logró abrir una grieta en la oposición y sumar votos desde el PPD, la DC y el PS para ampliar la protección penal de los policías que intervienen fuera de servicio.

Bancada RN: “Un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme”

La bancada de diputados de Renovación Nacional destacó que se trata de un proyecto que forma parte de la agenda de seguridad que históricamente ha impulsado la colectividad.

El subjefe de bancada RN, Eduardo Durán, recalcó el avance de la iniciativa y la necesidad de entregar certeza jurídica a quienes, aun estando fuera de servicio, intervienen frente a hechos delictuales.

“Con mucha satisfacción, la bancada de Renovación Nacional valora la votación de hoy día en que respaldamos una herramienta legal que le hacía falta a nuestro país, porque un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme. Y con esta votación en que aprobamos la legítima defensa de las policías, incluso cuando están de franco, le damos certeza jurídica y protección legal a nuestras policías en el uso de sus facultades”, comentó el diputado Durán.

El parlamentario agregó que para RN esta iniciativa constituye una extensión de la línea de trabajo que el partido ha impulsado en materia de protección a las policías. “Nosotros, como Renovación Nacional, precursores de la ley Naín Retamal, hoy día valoramos esta extensión que aumenta las prerrogativas, aumenta las facultades y la certeza jurídica para el actuar de carabineros por la votación de esta ley”.

Su correligionario, Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad, sostuvo que la iniciativa busca terminar con una desigualdad respecto de quienes siguen teniendo el deber de actuar frente a la delincuencia aun cuando no se encuentran en servicio.

“Es un gran proyecto porque termina con una desigualdad, le entrega una protección a aquellos hombres y mujeres que, no estando en servicio, igual deben actuar, igual arriesgan su vida para proteger a los demás”, sentenció.

El diputado González también destacó el respaldo que el Gobierno entregó a la iniciativa de origen RN y aseguró que la bancada continuará impulsando la agenda en materia de seguridad. “Vamos a sacar adelante la agenda de seguridad, cueste lo que cueste, porque la ciudadanía lo exige y Chile lo necesita”.