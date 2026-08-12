Fiscalía decide no perseverar en querella de Hermosilla contra Ángel Valencia

La Fiscalía Regional del Ñuble cerró la investigación iniciada contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por una querella del abogado Luis Hermosilla y resolvió no perseverar al considerar que no existen antecedentes suficientes para presentar una acusación.

De acuerdo con La Tercera, la decisión fue comunicada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la entonces fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla. El tribunal programó para el 25 de septiembre la audiencia en que se informará formalmente la determinación.

La acción judicial fue presentada en julio de 2025 por la defensa de Hermosilla, encabezada por su hermano Juan Pablo, quien acusó a Valencia del delito de violación de secreto.

El origen de la querella

La controversia surgió por una entrevista concedida por Valencia a CNN Chile en abril de 2024. En esa oportunidad, el jefe del Ministerio Público señaló que Hermosilla había dejado de ser testigo y tenía la calidad de imputado en el caso Factop, causa que dio origen al caso Audio, particularmente por imputaciones relacionadas con lavado de activos.

La defensa sostuvo que ese cambio de calidad jurídica correspondía a información secreta y reservada. Además, afirmó que su divulgación habría comprometido los intereses de la investigación.

Tras poco más de un año de diligencias, Mansilla comunicó el cierre de la causa y explicó que “no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”. La fiscal actualmente se desempeña como adjunta en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.