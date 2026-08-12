Ángela Vivanco niega ante Fiscalía haber hablado de causa CBM con Lagos, Vargas, Silber o Migueles

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco negó ante la Fiscalía haber conversado sobre el litigio entre el consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco con los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber, o con su expareja Gonzalo Migueles, todos en prisión preventiva por la investigación del Ministerio Público. La exjueza está imputada por delitos de cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa.

El testimonio fue entregado el 5 y 6 de agosto, quedó registrado en un documento de 35 páginas y ya fue remitido a los intervinientes de la causa, según informó La Tercera.

Vivanco sostuvo que conoció a Vargas y Lagos por intermedio del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, pero aseguró que no los consideraba amigos. Reconoció que ambos visitaban su domicilio —Vargas con mayor frecuencia—, aunque afirmó que en esos encuentros no hablaban de causas judiciales.

Sobre el litigio entre CBM y Codelco, la exministra declaró que se enteró inicialmente por la prensa y que no tuvo injerencia antes de que el expediente llegara a la Tercera Sala. “Nunca tuve el rol de la causa antes de que se llevara a la sala”, manifestó.

“Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo respecto de la causa. Migueles tampoco”, agregó. Consultada por sus comunicaciones con los abogados durante la tramitación, respondió: “Con Aldo Cornejo no hablé nunca. Con Silber a propósito de las cartas, en persona. En junio de 2024 hablé con Vargas y Lagos, cuando explotó el caso Palma. En ningún caso por la causa CBM”.

La exjueza también negó haber hablado del litigio con Migueles. Sin embargo, ante una pregunta de la Fiscalía, admitió que pudo haber respondido una consulta general de su entonces pareja sobre el concepto de autotutela. “Posiblemente sí, pero no habló de CBM. Gonzalo siempre me hacía preguntas como generales”, declaró.

Cuentas separadas y viajes

Respecto de los dineros que habría recibido Migueles, Vivanco aseguró que desconocía su origen y que ambos administraban sus recursos por separado. “Siempre tuvimos cuentas separadas, no bienes comunes”, afirmó. También dijo que no sabía cuánto ganaba mensualmente su expareja ni que parte de esos fondos se hubiera destinado al arriendo de la vivienda que compartían.

La exministra sostuvo, además, que pagó con recursos propios la mitad de los viajes que realizó con Migueles. Sobre una estadía en Buenos Aires en la que coincidieron con Vargas y Lagos, indicó que, si los pasajes fueron comprados por Vargas, ella reembolsó su parte a Migueles. También negó haber abordado asuntos judiciales durante ese viaje.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.