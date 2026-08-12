Socialismo Democrático reprocha a Boric por minimizar el rol de Tohá en su gobierno

El expresidente Gabriel Boric abrió una controversia en la oposición luego de cuestionar la idea de que la exministra del Interior, Carolina Tohá, llegó a rescatar su gobierno tras el fracaso del primer proceso constitucional.

Durante la presentación del libro La resaca, de Eugenio Tironi, Boric reconoció que pudo conformar un primer gabinete con mayor experiencia política. Sin embargo, rechazó la “tesis” de que Tohá asumió Interior en septiembre de 2022 para “salvar los muebles” de su administración, según informó La Tercera.

El exmandatario aseguró que había conversado previamente el tema con Tohá y sostuvo que la conducción de La Moneda descansó en una “trenza” integrada por ambos y la entonces ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

La defensa del Socialismo Democrático

El senador del PPD Pedro Araya acusó una “memoria selectiva” de Boric y recordó el desorden político que enfrentaba el Ejecutivo antes de la llegada de Tohá. A su juicio, la exministra ayudó a ordenar la conducción y a instalar la seguridad pública como una prioridad del progresismo.

El senador del Partido Socialista (PS) Gastón Saavedra también defendió el aporte del sector: “No salvó los muebles, salvó la campana”. La presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, destacó que el Socialismo Democrático contribuyó a reorganizar las prioridades y respaldó los proyectos de seguridad.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que Tohá fue relevante para “corregir el rumbo” después de un primer año complejo. El exministro Ricardo Solari, en tanto, afirmó que su incorporación permitió estabilizar el gobierno y establecer un centro de conducción política.

Tohá evita profundizar la polémica

La propia Tohá evitó confrontar a Boric y señaló que “las cosas nunca son de blanco y negro”. La exministra sostuvo que numerosas personas contribuyeron a superar la crisis provocada por la derrota del plebiscito constitucional y a sacar adelante reformas durante la administración.

También coincidió con la autocrítica del expresidente respecto de la conformación inicial del gabinete y apuntó a la falta de una intervención política más activa cuando el primer proceso constitucional comenzó a perder respaldo ciudadano.