Duco contra las cuerdas: La Moneda la citó tras video que complica su defensa por uso de auto fiscal

La ministra del Deporte, Natalia Duco, fue citada a La Moneda en medio del malestar del Ejecutivo por su respuesta a una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre el posible mal uso de un vehículo fiscal.

Según informó La Tercera, la secretaria de Estado sostuvo ante el organismo fiscalizador que utilizó el automóvil institucional para asistir a una reunión de trabajo. Sin embargo, un video muestra que la jornada también incluyó un asado, karaoke y bebidas.

El encuentro se realizó el 23 de abril en el domicilio particular de una exfuncionaria a honorarios del Ministerio del Deporte y reunió a integrantes de dos gabinetes ministeriales.

La respuesta enviada a la Contraloría fue firmada por el subsecretario del Deporte, Andrés Otero. El documento sostiene que Duco se trasladó a una reunión laboral y que el uso del vehículo se ajustó a las normas que permiten ocupar automóviles estatales exclusivamente para funciones institucionales.

Molestia en Palacio

En La Moneda consideran que la explicación dejó a la ministra en una posición compleja, debido a que el contenido del video no coincidiría plenamente con la versión entregada al órgano fiscalizador.

Ante esta situación, Duco fue convocada por el Segundo Piso para que explique el contenido del oficio y entregue detalles sobre lo ocurrido durante la actividad.

El informe también respondió cuestionamientos relacionados con la beca del Programa de Desarrollo para Deportistas de Alto Rendimiento (Proddar) recibida por la exatleta. El Instituto Nacional de Deportes señaló que el último pago fue realizado el 12 de enero de 2026, antes de que se anunciara su designación como ministra, y descartó antecedentes que justificaran exigir la devolución de recursos.