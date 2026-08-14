Muñeca bielorrusa: tribunal rechaza rebajar cautelares de Mario Vargas y Eduardo Lagos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo la prisión preventiva de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos Herrera, imputados en la investigación conocida como trama bielorrusa.

Ambos permanecen privados de libertad desde noviembre de 2025, cuando fueron formalizados por los delitos de soborno y lavado de activos.

La defensa de Lagos solicitó sustituir la medida por arresto domiciliario parcial, argumentando que la prisión preventiva era desproporcionada y citando las modificaciones de cautelares concedidas a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y al diputado Joaquín Lavín León. Aunque se esperaba que declarara durante la audiencia, el abogado desistió de hacerlo.

Por su parte, la defensa de Vargas pidió arresto domiciliario total, al sostener que no existen antecedentes suficientes sobre su participación, más allá de la amistad que habría mantenido con otros coimputados.

En la jornada anterior, Gonzalo Migueles, expareja de Vivanco, desistió de solicitar la revisión de sus medidas cautelares.

De acuerdo con la tesis de la investigación, Vargas y Lagos, en representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían pagado millonarios sobornos a Vivanco y Migueles para obtener fallos favorables de la Corte Suprema.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.