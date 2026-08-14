Kast realizará este viernes nuevo cambio de gabinete tras salida de Natalia Duco

El Presidente José Antonio Kast realizará este viernes al mediodía un nuevo cambio de gabinete en el Palacio de La Moneda, ajuste que estará concentrado en el Ministerio del Deporte tras la renuncia de Natalia Duco, confirmada durante la noche del jueves.

De momento, el movimiento ministerial estaría acotado a esa cartera y se descarta la salida de otros integrantes del gabinete. En la ceremonia se dará a conocer quién asumirá como nuevo ministro del Deporte y, según fuentes de La Moneda, el escogido sería un hombre.

El cambio se produce después de que este jueves se confirmaran las renuncias de Duco y del subsecretario de Deportes, Andrés Otero.

La salida de la ahora exministra se concretó luego de que acudiera a La Moneda para sostener una reunión con representantes del Segundo Piso, en medio de la controversia por el uso de un vehículo fiscal fuera de horario laboral.

El episodio había escalado tras la publicación de un video correspondiente a la noche del 23 de abril, en el que se observa a Duco participando de una celebración con asado y karaoke junto a integrantes de su equipo.

El registro contradijo la versión que el Ministerio del Deporte había entregado a la Contraloría a raíz de una denuncia presentada a comienzos de julio, en la que se había señalado que la actividad correspondía a una “reunión de trabajo”.

La controversia se sumó a otros episodios que habían marcado la gestión de Duco, entre ellos el manejo de la autorización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, que generó diferencias con el Instituto Nacional de Deportes.

También había enfrentado cuestionamientos luego de poner en duda la candidatura de Chile para los Juegos Olímpicos de la Juventud y por señalar que la prioridad número uno de su administración sería “comprar ropa linda” para los atletas, dichos por los que posteriormente se disculpó.

Con la salida de Duco ya resuelta, la atención estará puesta este viernes en el nuevo movimiento ministerial de Kast y en el nombre escogido por La Moneda para asumir la conducción del Ministerio del Deporte.