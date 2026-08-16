Formalizan a dos carabineros por no denunciar a sujetos que portaban drogas

La Fiscalía de Arauco (Región del Bío Bío) formalizó a dos imputados que eran carabineros en el ejercicio de sus funciones cuando omitieron realizar la denuncia y adoptar un procedimiento de acuerdo con sus obligaciones, al fiscalizar a cuatro personas que tenían distintos tipos de droga en su poder, en la comuna de Curanilahue.

El hecho delictual fue detectado por la propia policía uniformada y el fiscal jefe de Arauco, Johnny Cares, encabezó la causa en la que recientemente se realizó la formalización por omisión de denuncia, contemplada en la ley 20.000.

Ambos imputados ya no forman parte de Carabineros de Chile, debido a que la institución cursó su desvinculación, según informó el Ministerio Público.

El delito ocurrió el 14 de junio de 2025, cuando un cabo primero y un cabo segundo de la Cuarta Comisaría de Curanilahue realizaban un patrullaje en horas de la mañana en la Ruta P-418, encontrando un vehículo con cuatro ocupantes, que fue fiscalizado por ellos.

La inspección quedó grabada en las cámaras corporales de los entonces policías y, de esta manera, se pudo corroborar que al registrar el automóvil se encontró un teléfono celular que tenía en su pantalla dos líneas blancas de apariencia similar a la cocaína, la que fue arrojada al suelo por uno de los carabineros.

Luego, el mismo funcionario policial halló tres papelillos de color blanco, uno de los cuales mantenía una sustancia que se observaba similar a la cocaína, los cuales botó al suelo y los pisó de manera intencional.

Al revisar las pertenencias de una de las personas, el otro policía le encontró un frasco que según respondió la propietaria se trataba de marihuana. Se le instruyó que la botara a una poza de agua, “para no llevarte detenida”, le verbalizó uno de los policías.

Luego, al revisar las vestimentas de uno de los ocupantes del vehículo, se le encontró un arma cortopuzante tipo cortaplumas, la que fue arrojada a unos árboles adyacentes.

La fiscalía sostiene que cuando concluyó la fiscalización, los dos policías se retiraron del lugar sin haber adoptado el procedimiento correspondiente, ni dejar constancia en registros internos de Carabineros.

Tampoco denunciaron al Ministerio Público o a un tribunal con competencia en lo criminal el hallazgo de la presunta droga que fue encontrada a los fiscalizados, respecto de lo cual tomaron conocimiento en virtud de su calidad de funcionarios públicos.

Uno de los imputados que fue formalizado esta semana ya había sido dado de baja en mayo de este año después de ser formalizado en una investigación que involucra a otros dos exuniformados que formaban parte de una banda delictual de Curanilahue a la que le prestaban cobertura y le entregaban información privilegiada para sus acciones ilícitas.

El fiscal Johnny Cares al formalizarlo esta semana pidió la prisión preventiva para él, lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía. No obstante, la Fiscalía apeló y será la Corte de Concepción la que resuelva su situación, quedando el imputado detenido en tránsito.

Al segundo excarabinero se le impusieron medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo.