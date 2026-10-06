Primer tropiezo para el Presupuesto 2027: subcomisión rechaza rebaja de recursos al Servel

La primera señal de resistencia concreta al Presupuesto 2027 llegó desde la partida del Servicio Electoral. La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó este martes la rebaja propuesta por el Ejecutivo para el Servel, luego de que su presidenta, Pamela Figueroa, advirtiera que el ajuste podría afectar la autonomía del organismo y la preparación del próximo ciclo electoral.

La propuesta de Hacienda considera una reducción de 12% respecto de lo solicitado por el Servicio Electoral, equivalente a cerca de $4.000 millones, según explicó Figueroa. La autoridad sostuvo que el organismo ya había elaborado una solicitud “ajustada, austera y responsable”, considerando que 2027 será un año sin elecciones.

El recorte, sin embargo, fue rechazado por la subcomisión con tres votos en contra, uno a favor y una abstención. La presidenta de la instancia, la senadora Yasna Provoste (DC), explicó que el Congreso no puede aumentar directamente el gasto, por lo que rechazar la partida es la vía disponible para presionar al Ejecutivo a reponer recursos cuando el tema llegue a la Comisión Mixta de Presupuestos.

Votaron en contra Yasna Provoste (DC), Boris Barrera (PC) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG); Renzo Trisotti (Republicano) respaldó la propuesta del Ejecutivo, mientras Eduardo Durán (RN) se abstuvo.

Provoste apuntó al corazón de la advertencia hecha por el Servel: según expuso el Consejo Directivo, sin esos recursos podrían quedar comprometidas la certificación de sistemas, la integridad del cómputo y la capacidad de entregar resultados oportunos durante el ciclo electoral 2028-2029. “No es un gasto que se pueda recortar sin consecuencias”, sostuvo la parlamentaria.

Figueroa fue más allá y afirmó que la rebaja impactaría directamente la “arquitectura tecnológica” del organismo, particularmente el sistema de transmisión de resultados, uno de los componentes que —dijo— permite entregar cómputos con rapidez y confiabilidad. “Si no preparamos eso el año 2027 se va a afectar la confianza y la legitimidad de la transmisión de resultados”, advirtió.

La presidenta del Servel también alertó que el ajuste podría significar la salida de equipos profesionales y técnicos que ya trabajan en la preparación del próximo ciclo electoral. Además, aseguró que hasta ahora el Consejo Directivo no ha podido reunirse ni con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ni con el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

Tras la votación, Figueroa calificó el resultado como “satisfactorio” y manifestó la disposición del organismo a reunirse con Hacienda y la Dipres para defender técnicamente los recursos solicitados. El rechazo de la subcomisión no repone automáticamente los fondos, pero obliga a que la partida vuelva a discutirse en las siguientes etapas de la tramitación presupuestaria.

El episodio abre uno de los primeros flancos concretos para Hacienda en la discusión del erario 2027: esta vez, la tijera no chocó solo con la oposición política, sino con un organismo autónomo que advirtió efectos sobre la operación electoral y consiguió que su partida fuera rechazada en subcomisión.