Senadora Vodanovic exige transparentar negociación arancelaria con EEUU

La senadora Paulina Vodanovic (PS) solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar en detalle sobre el estado de las negociaciones arancelarias entre Chile y Estados Unidos y aclarar si las conversaciones se limitan al arancel de 12,5% aplicado a productos chilenos o incluyen compromisos adicionales en materias de seguridad económica.

La solicitud consta en el Oficio N° 1742, fechado el 9 de septiembre y despachado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). En el documento, Vodanovic consulta además si Washington ha planteado formalmente la firma de un Agreement on Reciprocal Trade y qué materias podría comprender, entre ellas inversión, sanciones, controles de exportación, propiedad intelectual, telecomunicaciones y minerales críticos.

La parlamentaria también pidió conocer los resguardos previstos para evitar que eventuales compromisos con Estados Unidos entren en conflicto con acuerdos comerciales vigentes con China, el CPTPP y la Unión Europea, además de precisar qué materias requerirían aprobación legislativa o modificaciones legales.

El requerimiento incorpora además un foco regional: solicita identificar los sectores y productos eventualmente afectados en el Maule, particularmente en las áreas vitivinícola, frutícola, agroindustrial y forestal, junto con estimaciones sobre sus efectos en exportaciones, empleo y recaudación fiscal.

El comunicado difundido este martes enmarca la gestión en el debate sobre los alcances de la relación con Washington y plantea interrogantes sobre posibles efectos en la soberanía económica y en los compromisos comerciales de Chile con terceros países. Comunicado PV final aranceles La senadora pidió además acceso a informes, minutas, actas y memorándums vinculados a la negociación, y que Cancillería exponga los antecedentes ante la Comisión de Hacienda del Senado.