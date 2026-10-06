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Senadora Vodanovic exige transparentar negociación arancelaria con EEUU PAÍS Foto: AgenciaUNO

Senadora Vodanovic exige transparentar negociación arancelaria con EEUU

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La parlamentaria socialista pidió a Cancillería precisar si las conversaciones con Washington incluyen exigencias en seguridad económica, minerales críticos u otras materias no arancelarias, y qué impacto podrían tener sobre los acuerdos vigentes con China, el CPTPP y la Unión Europea.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El oficio solicita antecedentes sobre el estado de las conversaciones con Washington, sus eventuales efectos en exportaciones, empleo y recaudación, y un desglose especial para los sectores vitivinícola, frutícola, agroindustrial y forestal del Maule. También pide acceso a informes, minutas y memorándums asociados al proceso.
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La senadora Paulina Vodanovic (PS) solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar en detalle sobre el estado de las negociaciones arancelarias entre Chile y Estados Unidos y aclarar si las conversaciones se limitan al arancel de 12,5% aplicado a productos chilenos o incluyen compromisos adicionales en materias de seguridad económica.

La solicitud consta en el Oficio N° 1742, fechado el 9 de septiembre y despachado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). En el documento, Vodanovic consulta además si Washington ha planteado formalmente la firma de un Agreement on Reciprocal Trade y qué materias podría comprender, entre ellas inversión, sanciones, controles de exportación, propiedad intelectual, telecomunicaciones y minerales críticos.

La parlamentaria también pidió conocer los resguardos previstos para evitar que eventuales compromisos con Estados Unidos entren en conflicto con acuerdos comerciales vigentes con China, el CPTPP y la Unión Europea, además de precisar qué materias requerirían aprobación legislativa o modificaciones legales.

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El requerimiento incorpora además un foco regional: solicita identificar los sectores y productos eventualmente afectados en el Maule, particularmente en las áreas vitivinícola, frutícola, agroindustrial y forestal, junto con estimaciones sobre sus efectos en exportaciones, empleo y recaudación fiscal.

El comunicado difundido este martes enmarca la gestión en el debate sobre los alcances de la relación con Washington y plantea interrogantes sobre posibles efectos en la soberanía económica y en los compromisos comerciales de Chile con terceros países. Comunicado PV final aranceles La senadora pidió además acceso a informes, minutas, actas y memorándums vinculados a la negociación, y que Cancillería exponga los antecedentes ante la Comisión de Hacienda del Senado.

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