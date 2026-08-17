Cassinelli advierte falta de relato común en el oficialismo antes de abrir reformas constitucionales

Las diferencias que comenzaron a aparecer dentro del oficialismo frente a las reformas constitucionales contempladas en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) representan un problema que el Gobierno deberá resolver antes de salir a buscar los votos que necesita en la oposición.

Así lo planteó el cientista político Aldo Cassinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, quien en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador puso el foco en las señales contradictorias que han surgido entre los propios partidos que respaldan al Ejecutivo.

“Mientras no despejemos la idea de saber bien qué es lo que se propone, va a ser complejo, incluso para el Gobierno, ir encaminando la búsqueda de acuerdos significativos”, sostuvo.

La discusión se instaló luego de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, anticipara que su colectividad, “en las condiciones actuales”, no puede respaldar las reformas constitucionales de seguridad porque, a su juicio, “dañan la institucionalidad”.

Su postura abrió diferencias incluso dentro de la UDI. El senador Iván Moreira llamó a no generar una polémica antes de conocer los detalles de la reforma. Desde RN, en cambio, su presidenta Andrea Balladares sostuvo que “la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”.

Para Cassinelli, ese escenario muestra que La Moneda todavía debe construir un piso común dentro de su propia coalición antes de abordar una negociación más amplia.

“Cuando uno busca los acuerdos dentro del Gobierno, lo primero que tiene que hacer es tener de acuerdo al menos a quienes lo apoyan. Y por lo visto, ahí es donde tenemos una serie de discrepancias planteadas básicamente por el borrador que está en circulación”, afirmó.

El académico precisó que la existencia de opiniones dentro del oficialismo demuestra que parte de las propuestas ha sido conversada, pero advirtió que eso no equivale a que exista un entendimiento político sobre su contenido.

“Algo de eso se ha conversado, por eso que hay opinión al respecto. Lo que no sucede es que hay un acuerdo respecto de esas propuestas. Esas son dos cosas distintas”, explicó.

En ese escenario, Cassinelli sostuvo que el Ejecutivo debe definir con mayor claridad tanto el contenido como los argumentos con los que pretende defender las modificaciones.

“El Gobierno necesita imperiosamente ordenar al menos una línea argumental respecto de qué es lo que quiere hacer para entregarle a sus aliados o la gente que él considera que tiene votos”, señaló.

El problema para La Moneda, agregó, no termina consiguiendo el respaldo de las fuerzas que habitualmente la acompañan. Una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos tanto en la Cámara como en el Senado, por lo que el Ejecutivo deberá necesariamente conseguir apoyos más allá de su sector.

“Una reforma constitucional hoy día, si bien se bajó el quórum, no le da al Gobierno con todos los apoyos que tiene o como sacó la reforma de reconstrucción. Tiene que ir a buscar necesariamente votos en otros sectores”, explicó.

Por lo mismo, advirtió que la amplitud de las modificaciones que pretende impulsar el Ejecutivo podría terminar reduciendo las posibilidades de alcanzar esos acuerdos.

“No es suficiente si tú quieres juntar los votos de la gente o de los partidos que más o menos comulgan con el Gobierno. Y en ese sentido pienso que una reforma como la que se está planteando avanza o abarca significativamente materias que la alejan de otras posibilidades de acuerdo”, sostuvo.

Cassinelli identificó particularmente las modificaciones relacionadas con derechos sociales como uno de los puntos donde podría resultar más difícil construir una mayoría transversal.

“La lógica de una reforma constitucional en temas de derechos sociales creo que es complejo que obtenga la votación, los cuatro séptimos de votación que se requiere tanto en el Senado como en la Cámara”, concluyó.