Kast responde a Ramírez por rechazo UDI a reforma de seguridad: “Es una cuestión muy apresurada”

El Presidente José Antonio Kast respondió este lunes a los reparos levantados por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, a pocas horas de que el Gobierno ingrese al Senado su reforma constitucional en materia de seguridad, uno de los componentes de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La controversia surgió luego de que Ramírez afirmara que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, argumentando que no corresponde reabrir una discusión constitucional después de los dos procesos constituyentes fallidos.

En entrevista con radio Duna, Kast evitó confrontar directamente al diputado y valoró que existan diferencias dentro del sector.

“Cada vez que hemos levantado algún tema relevante se produce un debate, y yo creo que el debate es muy bueno porque van apareciendo todas las inquietudes, los planteamientos de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo”, sostuvo.

“Yo encuentro que es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que, para ellos, son de gran preocupación”, agregó.

Sin embargo, el mandatario cuestionó que Ramírez haya anticipado que la UDI no entregará sus votos antes de que el texto definitivo sea conocido por el Congreso.

“Es una cuestión muy apresurada, decir que no cuenta con los votos, porque la reforma se dará cuenta mañana y frente a ese texto tendrán que tomar una definición, tendrán que escuchar las distintas partes, y una vez que se genere el debate, se vota”, afirmó.

Kast manifestó además su confianza en que el proyecto pueda conseguir los respaldos necesarios una vez que los parlamentarios conozcan su contenido.

“Nosotros esperamos aprobarla. Estoy convencido de que cuando vean el mérito de lo que tenemos ahí redactado, de cómo todo se va complementando, y que no es una megarreforma constitucional, no es que hayamos convocado una asamblea constituyente para modificar todo, vamos de manera muy precisa a temas de seguridad pública”, explicó.

El Presidente también descartó que la iniciativa implique retomar el debate abierto durante los procesos constituyentes. “Los procesos constitucionales quedaron atrás, los dos”, aseguró, diferenciándolos de modificaciones específicas a la Carta Fundamental.

Según explicó, aquellos procesos contemplaban reformas estructurales a toda la Constitución, mientras que la propuesta que impulsa ahora La Moneda apunta específicamente a materias de seguridad pública.

Otro de los cuestionamientos que ha enfrentado el Ejecutivo es que recurrir a una reforma constitucional permitiría evitar eventuales objeciones del Tribunal Constitucional. Kast rechazó esa interpretación.

“Soy profundamente respetuoso de la institucionalidad”, afirmó, recordando su participación en actividades oficiales del propio TC y de otros organismos públicos.

“Que alguien diga que estamos haciendo la modificación para evitarnos un mal resultado en el Tribunal Constitucional es profundamente equivocado”, sostuvo. En otra de sus intervenciones durante la entrevista calificó esa interpretación como “profundamente equivocada y tendenciosa”.

El mandatario insistió en que la decisión responde al avance del crimen organizado y a la necesidad, a juicio del Ejecutivo, de contar con nuevas herramientas institucionales.

“Nosotros lo que vemos aquí es que el crimen organizado ha avanzado tanto que requiere respuestas distintas por parte de la legislación y parte de la legislación chilena es la Constitución”, concluyó.