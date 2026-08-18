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Federación de Medios cambia de mando con advertencia por avance de la IA y plataformas digitales PAÍS

Federación de Medios cambia de mando con advertencia por avance de la IA y plataformas digitales

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En presencia del Presidente José Antonio Kast, José Tomás Santa María asumió la conducción del gremio para el período 2026-2027, en una ceremonia marcada por los 25 años de la Ley de Prensa.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Federación de Medios de Comunicación Social realizó su cambio de mando en el marco de los 25 años de la Ley de Prensa, instancia en la que José Tomás Santa María, presidente de la ANP y director de Diario Financiero, asumió la presidencia para 2026-2027. En la ceremonia, Pablo Vidal destacó el rol democrático de los medios y la necesidad de proteger la creación periodística frente a los algoritmos, mientras Santa María advirtió que las plataformas digitales y la inteligencia artificial están transformando los modelos que sostienen al sector.
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La Federación de Medios de Comunicación Social (FMCS) realizó este martes su cambio de mando, en una ceremonia marcada por la conmemoración de los 25 años de la Ley de Prensa. José Tomás Santa María Cuevas, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y director del Diario Financiero, asumió la presidencia de la organización para el período 2026-2027.

La actividad contó con la participación del Presidente José Antonio Kast, autoridades de Gobierno y del Congreso, representantes diplomáticos y dirigentes de los medios. También asistieron los representantes de los cuatro gremios que integran la Federación: Anatel, ANP, ARCHI y Arcatel.

El presidente saliente de la FMCS y timonel de Anatel, Pablo Vidal, destacó el papel de los medios en la democracia y puso el foco en la protección de los contenidos periodísticos frente a los cambios tecnológicos. “No hay democracia sana sin medios de comunicación libres, profesionales y plurales”, afirmó, junto con advertir que la labor de informar y fiscalizar “ningún algoritmo puede reemplazar”.

Santa María, en tanto, situó entre los principales desafíos de su gestión el impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial sobre la industria. Sostuvo que ambas tecnologías están modificando tanto la forma en que las personas se informan como los modelos que financian el trabajo periodístico, y planteó la necesidad de avanzar hacia condiciones que reconozcan el valor de los contenidos y aseguren la sostenibilidad de los medios.

Durante la ceremonia, Kast aseguró que su Gobierno mantiene un “compromiso irrestricto” con la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. “La democracia sin prensa libre no es democracia”, señaló. El Mandatario agregó que su administración buscará ser “un garante” para el desarrollo de los medios y afirmó que estará disponible para responder preguntas y críticas, incluso cuando sean incómodas.

La FMCS agrupa a Anatel, la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile y la Asociación Regional de Canales de Televisión.

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