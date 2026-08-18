Federación de Medios cambia de mando con advertencia por avance de la IA y plataformas digitales

La Federación de Medios de Comunicación Social (FMCS) realizó este martes su cambio de mando, en una ceremonia marcada por la conmemoración de los 25 años de la Ley de Prensa. José Tomás Santa María Cuevas, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y director del Diario Financiero, asumió la presidencia de la organización para el período 2026-2027.

La actividad contó con la participación del Presidente José Antonio Kast, autoridades de Gobierno y del Congreso, representantes diplomáticos y dirigentes de los medios. También asistieron los representantes de los cuatro gremios que integran la Federación: Anatel, ANP, ARCHI y Arcatel.

El presidente saliente de la FMCS y timonel de Anatel, Pablo Vidal, destacó el papel de los medios en la democracia y puso el foco en la protección de los contenidos periodísticos frente a los cambios tecnológicos. “No hay democracia sana sin medios de comunicación libres, profesionales y plurales”, afirmó, junto con advertir que la labor de informar y fiscalizar “ningún algoritmo puede reemplazar”.

Santa María, en tanto, situó entre los principales desafíos de su gestión el impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial sobre la industria. Sostuvo que ambas tecnologías están modificando tanto la forma en que las personas se informan como los modelos que financian el trabajo periodístico, y planteó la necesidad de avanzar hacia condiciones que reconozcan el valor de los contenidos y aseguren la sostenibilidad de los medios.

Durante la ceremonia, Kast aseguró que su Gobierno mantiene un “compromiso irrestricto” con la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. “La democracia sin prensa libre no es democracia”, señaló. El Mandatario agregó que su administración buscará ser “un garante” para el desarrollo de los medios y afirmó que estará disponible para responder preguntas y críticas, incluso cuando sean incómodas.

La FMCS agrupa a Anatel, la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile y la Asociación Regional de Canales de Televisión.