Pinochet vs. Pinochet: la disputa por las propiedades que dejó el dictador

Marco Antonio Pinochet acaba de ser sobreseído de una acusación de maltrato habitual que interpuso su hermana Jacqueline en su contra. Pese a ello, continúa en pie una investigación penal respecto del usufructo de ocho propiedades.

Sobreseimiento definitivo por maltrato habitual: El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó, a petición de la Fiscalía Oriente, el sobreseimiento definitivo de la imputación por maltrato habitual presentada por Jacqueline Pinochet Hiriart contra su hermano Marco Antonio Pinochet Hiriart. La resolución fue dictada el 7 de septiembre y la querellante presentó una apelación que deberá ser resuelta por la Corte de Santiago.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó, a petición de la Fiscalía Oriente, el sobreseimiento definitivo de la imputación por maltrato habitual presentada por Jacqueline Pinochet Hiriart contra su hermano Marco Antonio Pinochet Hiriart. La resolución fue dictada el 7 de septiembre y la querellante presentó una apelación que deberá ser resuelta por la Corte de Santiago. Disputa por ocho propiedades: La controversia familiar se relaciona con ocho inmuebles ubicados en Vitacura, Viña del Mar, Valparaíso, Iquique y Puente Alto, además de una parcela en San José de Maipo. Las propiedades, adquiridas entre 1995 y 2003 por Augusto Pinochet o sociedades vinculadas a él, quedaron fuera del comiso decretado en el caso Riggs y actualmente tendrían un valor de mercado de entre $4.000 millones y $5.200 millones.

La controversia familiar se relaciona con ocho inmuebles ubicados en Vitacura, Viña del Mar, Valparaíso, Iquique y Puente Alto, además de una parcela en San José de Maipo. Las propiedades, adquiridas entre 1995 y 2003 por Augusto Pinochet o sociedades vinculadas a él, quedaron fuera del comiso decretado en el caso Riggs y actualmente tendrían un valor de mercado de entre $4.000 millones y $5.200 millones. Acusaciones sobre la administración de los inmuebles: Jacqueline Pinochet sostiene que su madre entregó a Marco Antonio Pinochet un mandato para administrar los bienes en 2014 y que, tras el fallecimiento de Lucía Hiriart en 2021, las propiedades continuaron siendo arrendadas a nombre de su hermano sin autorización. Entre los antecedentes mencionados está el arriendo de un predio de 13 hectáreas en El Melocotón a la Universidad San Sebastián.

Jacqueline Pinochet sostiene que su madre entregó a Marco Antonio Pinochet un mandato para administrar los bienes en 2014 y que, tras el fallecimiento de Lucía Hiriart en 2021, las propiedades continuaron siendo arrendadas a nombre de su hermano sin autorización. Entre los antecedentes mencionados está el arriendo de un predio de 13 hectáreas en El Melocotón a la Universidad San Sebastián. Más de $380 millones en arriendos en disputa: Según la querella, Marco Antonio Pinochet habría percibido al menos $380 millones por concepto de arriendos durante los últimos años, incluyendo más de $160 millones correspondientes al predio de El Melocotón y más de $220 millones vinculados a otras seis propiedades. La defensa sostiene que Jacqueline Pinochet recibió dinero antes del fallecimiento de su madre y que renunció a la herencia materna, mientras su círculo cercano descarta ambas situaciones.

Según la querella, Marco Antonio Pinochet habría percibido al menos $380 millones por concepto de arriendos durante los últimos años, incluyendo más de $160 millones correspondientes al predio de El Melocotón y más de $220 millones vinculados a otras seis propiedades. La defensa sostiene que Jacqueline Pinochet recibió dinero antes del fallecimiento de su madre y que renunció a la herencia materna, mientras su círculo cercano descarta ambas situaciones. Investigación por administración desleal y apropiación indebida: Aunque la imputación por maltrato habitual fue sobreseída, en la Fiscalía de Las Condes continúa la investigación por eventuales delitos de administración desleal y apropiación indebida relacionados con el patrimonio de Augusto Pinochet. La defensa de Jacqueline Pinochet solicitó levantar el secreto bancario de su hermano, acceder a sus antecedentes tributarios y realizar una pericia contable de la Bridec para rastrear el flujo de los recursos. Revisa la investigación completa en este link. Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.