Presupuesto 2027 enciende críticas y Quiroz llama a la calma: “Cálmense, vamos a tener la discusión”

El Presupuesto 2027 apenas inició formalmente su recorrido por el Congreso y Jorge Quiroz ya tuvo que salir a poner paños fríos. Frente a las críticas que se acumulan por programas eliminados o con menos recursos, el ministro de Hacienda pidió bajar la ansiedad y recordó que recién comienza una discusión que se extenderá por varias semanas.

“Cálmense, vamos a tener la discusión y va a haber perfección del presupuesto”, señaló Quiroz, quien aseguró que Hacienda está disponible para “escuchar” y revisar asignaciones, siempre que los cambios respeten el marco global de gasto y los objetivos macroeconómicos fijados por el Ejecutivo.

La señal no es menor. Durante la jornada el propio oficialismo había comenzado a marcar distancia de algunas decisiones. En el comité político ampliado, Quiroz transmitió que el Presupuesto “no está escrito en piedra”, luego de cuestionamientos de dirigentes de RN y la UDI por el fin de “Yo Elijo mi PC”, la reducción de recursos para Liceos Bicentenario y otros ajustes.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo haber quedado más tranquilo después de que Hacienda se abriera a revisar el programa de computadores. En RN, la senadora María José Gatica cuestionó la falta de información previa, mientras el jefe de bancada Diego Schalper señaló que se acordó mejorar la coordinación entre el Gobierno y sus partidos. Republicanos, en cambio, llamó a “desdramatizar” las diferencias y resolverlas en el Congreso.

La oposición subió el tono. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, advirtió que revisarán tanto los recortes como el aumento del endeudamiento contemplado por el Ejecutivo y cuestionó que el costo de las decisiones fiscales termine trasladándose a las familias. También apuntó a la eliminación de “Yo Elijo mi PC”, la Ley Cholito y otros programas.

Desde el PC, la diputada Daniela Serrano calificó la propuesta como un presupuesto que “no se ajusta a las necesidades del país” y pidió revertir recortes en áreas sociales. Su par, Marcos Barraza, acusó que el ajuste castiga derechos sociales, mientras la diputada Irací Hassler cuestionó las reducciones en educación, vivienda y otros programas.

“Siempre hay apertura para perfeccionar el Presupuesto”

A la presión política se sumaron los gobernadores. Tras una reunión con Quiroz, representantes regionales calificaron el encuentro como “duro” e “intenso” y pidieron corregir la disminución de recursos para los GORE, advirtiendo efectos sobre inversión y empleo.

Quiroz, sin embargo, marcó el límite de la apertura. Hacienda puede mover asignaciones, dijo, pero no el monto global de gasto ni los objetivos fiscales. “Siempre hay apertura para perfeccionar el Presupuesto”, sostuvo, insistiendo en que serán los ministros sectoriales quienes deberán defender y eventualmente ajustar sus partidas durante las próximas cuatro semanas.

El primer test llegará este martes, cuando Hacienda y la Dipres expongan ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Allí comenzará a verse cuánto de las críticas termina efectivamente moviendo la propuesta y cuánto queda amarrado por la estrechez fiscal que Quiroz ha puesto como frontera de la negociación.