Presidente Kast descarta plebiscito si el Congreso rechaza su reforma constitucional de seguridad

El Presidente de la República, José Antonio Kast, descartó que el Gobierno convoque a un plebiscito si su reforma constitucional de seguridad no consigue los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso.

Durante una visita a la región de Ñuble, y según consignó BioBioChile, el Mandatario ratificó la postura expresada previamente por ministros del comité político. “Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como Gobierno en distintas materias”, sostuvo.

Kast afirmó que el camino institucional consiste en presentar proyectos de ley y someterlos a la deliberación de los parlamentarios. “Creemos que hoy día, con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el Gobierno es plantear proyectos de ley, y la resolución democrática se realiza en el Parlamento”, señaló.

Defensa de la reforma

El Presidente también respondió a las críticas por las eventuales restricciones de libertades contempladas en la reforma y sostuvo que ha sido el crimen organizado el que ha limitado los derechos de la ciudadanía.

“La libertad de Chile ha sido restringida por el crimen organizado”, afirmó, atribuyendo esa situación a malas políticas públicas, falta de decisión de anteriores autoridades y escaso respaldo a Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Respecto de los reparos planteados por parlamentarios y sectores del oficialismo, Kast reconoció que se trata de cuestionamientos legítimos y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar distintas posiciones durante la tramitación.