Estatua del general Baquedano entra en su etapa final de reinstalación

El proceso de reinstalación de la estatua del general Manuel Baquedano en la Plaza Italia se acerca a su final.

Retirada el 12 de marzo de 2021 tras sufrir daños en el marco del estallido social, la estructura de casi cien años recibió una morada temporal en el Museo Histórico Militar.

Luego de casi cinco años exactos, el 10 de marzo de 2026, un despliegue logístico trajo de vuelta y reinstaló la estatua en su base. Sin embargo, quedaba pendiente la renovación del plinto, la base cuadrada de varios metros de altura desde donde Baquedano se posa y que jamás se movió, por más daños que haya sufrido.

Las obras se centraron, según la Municipalidad de Providencia, en retirar las capas de pintura que se han acumulado con el paso del tiempo.

“Este proceso de restauración contempla además la reintegración de piezas sueltas y la reposición de otros elementos, lo que asegurará el rescate de casi el 100% de su materialidad pétrea. Gracias a esto, el plinto, que no presenta daños estructurales, recobrará gran parte de su estado original”, explicó el municipio.

La arquitecta y académica de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, explicó a La Tercera que valora positivamente la restauración del plinto. Eso sí, hizo hincapié en que “el ideal habría sido que ya se hubiera desarrollado esta restauración al momento en que se reinstaló el monumento en marzo”.