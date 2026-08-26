Gobierno argentino reconoce reuniones con Cerimedo en la Casa Rosada durante 2024

El vocero presidencial de Argentina, Adrián Ravier, admitió este martes 25 que el asesor político de extrema derecha Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia bajo cargos de femicidio frustrado en contra de su expareja, ingresó a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024.

Los registros de la sede del Ejecutivo trasandino dan cuenta de, al menos, 13 visitas del consultor entre la ascensión de Javier Milei en diciembre de 2023 y junio de 2024. Según Ravier, el mandatario “no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024 que no han sido con el presidente”.

Eso sí, el portavoz reconoció que “jugó un rol” en la campaña de 2023, cuando el libertario se hizo con el poder. Esto, en respuesta a las dudas que suscitó una declaración de Milei en Radio Mitre donde dice que Cerimedo “no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Dejamos de vincularnos en 2023”.

Las actas, sin embargo, contradicen a Milei. Varias de las visitas fueron autorizadas por funcionarios del entorno presidencial, e incluso Fernando Cerimedo apareció como visitante de la Secretaría General de la Presidencia, cargo que ostenta Karina Milei, hermana de la máxima autoridad política argentina.

Respecto a las acusaciones que recaen sobre Cerimedo, el vocero Ravier evitó declaraciones. “Este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió, hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la justicia de ese país para que muestre los resultados”, sentenció.

El Gobierno de Argentina no es el único actor que se desentiende de Fernando Cerimedo. El director de La Derecha Diario y antiguo socio del asesor, Javier Negre, también descartó cualquier vínculo a las actividades de Cerimedo. Asimismo, afirmó que habían llegado a un acuerdo para su salida del medio.

Aunque se llame La Derecha Diario, es un medio de extrema derecha y férreo aliado de la administración de Milei. Vía comunicado, el portal asegura que es ajeno “a cualquier actividad que pudiese estar desarrollando (Cerimedo) en Bolivia o en otros países y no tiene ninguna relación con el caso que se investiga”.

Negre, ciudadano español condenado en su país por difamación, vive en los Estados Unidos. Registros fotográficos dan cuenta de su amistad, al menos en el pasado, con el consultor argentino.

Respecto a la situación judicial de Fernando Cerimedo, permanece en prisión preventiva en Bolivia tras ser detenido en Santa Cruz de la Sierra. En paralelo a la investigación por el sicariato de su expareja, la Fiscalía boliviana abrió una causa en su contra por un posible enriquecimiento ilícito y otra por violencia familiar y doméstica.