El director de la CIA se reunió en Moscú con altos funcionarios de inteligencia rusos

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con funcionarios de los servicios de inteligencia rusos durante su visita a Moscú el martes 25.

Ratcliffe, en su viaje a la capital del país, no se habría reunido con el presidente de la Federación, Vladímir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en una vocería que el mandatario había sido informado sobre el resultado de las conversaciones, producidos cuando la invasión rusa a Ucrania se intensifica y los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz duradero entre los Estados Unidos e Irán se encuentran estancados.

No obstante, Peskov no dijo de qué se habló en las reuniones. “Lo único que puedo decirles es que ha habido contactos a través de los servicios de seguridad. Puedo decirles que no ha habido reuniones con el presidente ruso. Naturalmente, el presidente Putin es informado de todo sin demora”, aseguró.

Sobre si las visitas de Ratcliffe u otros funcionarios estadounidenses podrían mejorar las relaciones diplomáticas entre la administración de Donald Trump y Rusia, el portavoz europeo valoró que los contactos entre los servicios de inteligencia de ambos países son algo positivo. “Sin embargo, todavía es demasiado pronto para decir hasta qué punto esto ayudará, en términos generales, a sacar nuestras relaciones bilaterales de la profunda crisis en la que se encuentran actualmente”, dijo.

El último viaje conocido de un director de la CIA a Rusia se remonta a noviembre de 2021, antes de la invasión rusa a Ucrania. En esa oportunidad, William J. Burns visitó el Kremlin.