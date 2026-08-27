DataInfluye: 42% cree que medidas de seguridad de Kast no abordan los principales problemas

La seguridad, uno de los principales ejes de la administración del Presidente José Antonio Kast, enfrenta reparos entre los encuestados por DataInfluye de agosto. Un 42% considera que las medidas anunciadas por el Mandatario no abordan los principales problemas del país en esta materia, mientras un 35% sostiene que a la estrategia del Ejecutivo le faltan medidas más duras contra el crimen organizado.

Los resultados se conocen en momentos en que el Gobierno impulsa su Agenda de Seguridad contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa que alcanza un alto nivel de conocimiento entre los consultados: un 76% asegura haber escuchado hablar mucho o algo de ella.

Sin embargo, al momento de abordar las herramientas necesarias para enfrentar la crisis de seguridad, la reforma constitucional no aparece como la primera alternativa entre los encuestados. Un 33% prefiere mejorar las leyes existentes antes que modificar la Constitución, mientras otro 26% considera que no deberían realizarse cambios constitucionales en esta materia.

El sondeo también abordó las salidas de distintas autoridades durante los primeros cinco meses de la administración Kast. Un 45% interpreta estos cambios como una señal de improvisación en los nombramientos y un 25% los relaciona con dificultades para conformar los equipos de Gobierno.

Al preguntar por las razones detrás de esas salidas, un 38% las atribuye principalmente a problemas en la conducción y coordinación del Ejecutivo, mientras un 33% apunta a errores en la selección de las autoridades.

En cuanto a la evaluación política, un 36% aprueba la forma en que José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno, frente a un 61% que la desaprueba. La administración, en tanto, registra un 33% de aprobación y un 62% de desaprobación.

Entre los anuncios y promesas del Ejecutivo, el control del ingreso de migración irregular es el ámbito donde existe una mayor percepción de avance, con un 30%. En contraste, las principales percepciones de retroceso aparecen en crecimiento económico y empleo, con 60%; inflación y costo de la vida, con 59%; y medioambiente y desarrollo sostenible, con 57%.

Precisamente la situación económica aparece como uno de los principales flancos para La Moneda. Un 39% identifica la inflación y el aumento del costo de la vida como el tema que podría debilitar políticamente al Gobierno.

Las expectativas tampoco muestran optimismo en el corto plazo: un 69% estima que la recuperación de la economía chilena tardará más de dos años. Respecto de 2026, un 46% cree que la economía decaerá, un 31% que permanecerá estancada y solo un 23% proyecta que progresará.

La edición de agosto de DataInfluye se realizó sobre una muestra de 952 casos, con un levantamiento efectuado entre el 20 y el 25 de agosto de 2026.