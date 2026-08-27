¿Vuelve el “Cañonazo de las doce”? Municipio de Santiago realiza pruebas para recuperar tradición

Luego de casi siete años en silencio, este jueves se realizaron pruebas al histórico cañón Krupp del Cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago, como parte de los preparativos para evaluar la recuperación del tradicional “Cañonazo de las 12:00 horas”.

Esta práctica emblemática comenzó en 1824 en el Fuerte Hidalgo del cerro y consiste en el disparo del cañón, sin proyectil, para marcar la llegada del mediodía.

A solicitud de la Municipalidad de Santiago, la empresa Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (Famae) realizó labores de mantenimiento al armamento. La revisión se llevó a cabo durante esta mañana, con tres disparos de prueba efectuados cerca del mediodía.

Lo anterior tuvo como objetivo verificar que el cañón cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para evaluar el eventual retorno de esta tradicional costumbre santiaguina.

Al respecto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó a Emol que la iniciativa forma parte del proceso para “recuperar la comuna con seguridad, orden, limpieza, el comercio”, lo que también contempla rescatar las tradiciones que identifican al centro de la capital. “Los turistas lo valoran muchísimo”, aseguró al citado medio.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se busca recuperar esta tradición. En 2012, tras dos años en desuso, el cañón volvió a ser utilizado luego de haber sido inhabilitado por los daños que sufrió durante el terremoto del 27 de febrero de 2010.