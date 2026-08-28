Tres detenidos por instalar explosivos en casa de Fernando Villegas, entre ellos un ex MIR

La Fiscalía Metropolitana Sur informó la detención de tres personas que habrían instalado un artefacto explosivo en la casa del comentarista político Fernando Villegas en Ñuñoa.

El atentado frustrado ocurrió el pasado 19 de abril, cuando se encontró una bomba simulada que tenía un sistema de relojería y cables dentro. Asimismo, los autores dejaron una serie de panfletos contra el también escritor, que decían “Villegas fascista, perro de los ricos, esta es la primera”.

En horas de la mañana de este viernes 28, un allanamiento en una casa de las calles Arauco y Lira, en Santiago Centro, permitió arrestar a dos personas en primera instancia. Luego, se informó de la detención de otro individuo más. Uno de los aprehendidos estaría vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

El fiscal a cargo, Claudio Orellana, indicó que “la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en conjunto con personal de Carabineros del Departamento OS9, se encuentra desarrollando una serie de diligencias en distintas comunas de la Región Metropolitana, destinadas a lograr la detención efectiva de tres personas mayores de edad, que participaron el día 19 de abril del presente año 2026, en una de las noches, en un ilícito consistente en la colocación de un par de artefactos corrosivos y también el lanzamiento de panfletos con amenazas a un particular en la comuna de Ñuñoa”.

“Las personas fueron detenidas el día de hoy, en la madrugada. En la tarde de hoy serán puestas a disposición del tribunal competente, a fin de controlar su detención y posteriormente formalizarle cargos según los hechos que se han indicado”, agregó el fiscal.