Fiscalía atribuye a Diosdado Cabello la orden de asesinar a exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Tras decretarse la prisión preventiva de dos nuevos imputados por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la Fiscalía reiteró que el crimen habría sido ordenado por Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Emol, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, sostuvo que Cabello habría contratado al Tren de Aragua para secuestrar y dar muerte al exuniformado, disidente del Gobierno venezolano.

“El Tren de Aragua actuó prestando un servicio en este caso en particular, no en la forma típica que tiene de actuar”, afirmó el persecutor. Agregó que los integrantes de la organización se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), una modalidad que, según dijo, no habían empleado en otros delitos.

Barros sostuvo que Ojeda había participado en dos intentos golpistas contra Maduro. El último habría ocurrido en diciembre de 2023, dos meses antes de que fuera secuestrado, el 21 de febrero de 2024, y posteriormente asesinado.

Una causa con 26 formalizados

El fiscal informó que la investigación suma 26 personas formalizadas y que existen 32 involucrados si se consideran también aquellas con órdenes de detención vigentes.

Barros calificó la indagatoria como “bastante robusta” y destacó el trabajo conjunto de la Fiscalía, la PDI y el OS9 de Carabineros.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.