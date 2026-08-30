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Asesores argentinos en La Moneda y Cancillería abren debate tras polémica por estrecho de Magallanes
La tensión con Buenos Aires abrió un flanco en La Moneda: el peso de dos asesores nacidos en Argentina y los contrapesos que requiere una política exterior bajo presión.
- Polémica instala debate sobre asesores argentinos
Los recientes roces diplomáticos con Argentina por el Estrecho de Magallanes abrieron una discusión sobre el peso que tienen en la política exterior del Presidente Kast asesores nacidos en ese país, aunque nacionalizados chilenos.
- Eitan Bloch concentra las miradas
El principal nombre es Eitan Bloch Wisniacki, nacido en Mendoza y radicado en Chile desde la adolescencia. Trabaja en el Segundo Piso de La Moneda y es uno de los asesores más escuchados por Kast, con influencia que incluiría recomendaciones de embajadores, discursos y definición de cargos.
- Oficialistas piden “contrapesos”
Parlamentarios oficialistas plantean en privado que deberían existir contrapesos cuando se abordan asuntos relacionados con Argentina o Medio Oriente. José Miguel Insulza considera que Bloch “probablemente no sea el mejor” perfil para el caso argentino, mientras Manuel José Ossandón lo defiende como “súper profesional” y “totalmente prudente”.
- Un segundo argentino en Cancillería
Juan José Lagorio, periodista argentino nacionalizado chileno, es encargado de prensa del canciller Francisco Pérez Mackenna. Su función es comunicacional y no existen antecedentes de que participe en decisiones sobre Argentina, aunque Cancillería no respondió si existen criterios de abstención ante contingencias bilaterales.
- El debate es sobre poder y controles, no nacionalidad
La nota enfatiza que no existen antecedentes públicos de que Bloch o Lagorio hayan actuado contra los intereses de Chile. La controversia apunta al peso del Segundo Piso en la política exterior y a los mecanismos institucionales para contrapesar la influencia de asesores con vínculos personales o profesionales con países estratégicos.
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