Publicidad

El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública

Publicidad
Paulina de Allende-Salazar
Por : Paulina de Allende-Salazar Periodista de investigación - El Mostrador
Ver Más

La detención del consultor argentino Fernando Cerimedo reactivó las preguntas sobre sus trabajos en Chile. El recorrido llega hasta integrantes del Gobierno y la campaña de 2025, aunque no existen pruebas concluyentes de su intervención en esa elección. Un nuevo capítulo de Punto por Punto.

El Mostrador Fuente Preferida
  • La detención que reabre las preguntas
    La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo volvió a poner el foco sobre sus actividades en Chile. Es investigado por la justicia boliviana por el encargo de asesinar a su pareja y por enriquecimiento ilícito.
  • Las huellas de Cerimedo en Chile
    La investigación de Punto por Punto reconstruye sus vínculos con Numen, Casa Común y trabajos digitales relacionados con las campañas por el Rechazo y el plebiscito constitucional de 2022.
  • Conexiones que alcanzan a La Moneda
    El recorrido de Cerimedo incluye relaciones y declaraciones que lo vinculan con distintas campañas y con figuras que actualmente forman parte del Gobierno.
  • Sin pruebas concluyentes sobre 2025
    Pese a esos antecedentes, la investigación recalca que no existe evidencia concluyente de que Cerimedo haya intervenido en la campaña presidencial de 2025.
  • El problema de la confianza pública
    El capítulo utiliza el caso Cerimedo para abordar cómo el ingreso de operadores y estrategias digitales cuestionadas al terreno político termina erosionando la confianza pública, especialmente cuando sus vínculos y actividades no están suficientemente transparentados.

Si quieres leer la nota completa sigue este link:
El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad