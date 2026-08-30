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Matthei revive acusación por bots y dice que nunca creyó en el desmentido de Kast
La excandidata aseguró que Kast negó ante ella cualquier nexo con las campañas digitales que golpearon su candidatura. Tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, vinculó el caso con la ofensiva que difundió falsedades sobre su salud y apuntó a cuentas republicanas.
Síntesis generada con OpenAI
Evelyn Matthei retomó sus acusaciones por la campaña de bots que, según denunció, buscó debilitar su candidatura y difundió falsedades sobre su salud. La excandidata aseguró que José Antonio Kast negó personalmente cualquier relación con esas operaciones, pero afirmó que nunca creyó en su explicación. La detención en Bolivia del consultor Fernando Cerimedo y el hallazgo de una supuesta “mini granja de bots” reactivaron sus cuestionamientos.Desarrollado por El Mostrador
- Matthei reactiva denuncia por bots
Evelyn Matthei volvió a acusar que grupos republicanos desplegaron una ofensiva digital destinada a debilitar su candidatura presidencial, incluyendo la difusión de información falsa sobre su salud.
- “No le creí nada” a Kast
La excandidata aseguró que José Antonio Kast le negó personalmente y en varias oportunidades cualquier relación con esas campañas. Matthei afirmó que nunca creyó esa explicación y que mantiene sus dudas.
- Detención de Cerimedo reactiva las sospechas
Las declaraciones surgieron después de la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo. En allanamientos relacionados con otras investigaciones, la Fiscalía boliviana informó del hallazgo de equipos que formarían parte de una supuesta “mini granja de bots”.
- Ataques habrían comenzado en enero
Matthei sostuvo que la ofensiva comenzó meses antes de su denuncia pública: primero la responsabilizaron por la reforma previsional, después la calificaron de izquierdista y comunista y finalmente difundieron que padecía Alzheimer.
- Cuentas desaparecieron tras detención
Matthei mencionó una fotografía de Cerimedo junto a integrantes del equipo de Kast y destacó que, casi 48 horas después de la detención del consultor, fueron desactivadas dos cuentas que identificó como importantes plataformas de troleo vinculadas a republicanos.
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