Milei visitará Chile para participar en Foro Madrid y reunirse con el Presidente Kast

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este jueves a Chile para participar en el Foro Madrid y sostener una reunión bilateral con el Presidente José Antonio Kast, según informó la Casa Rosada.

El mandatario argentino arribará a Santiago durante la mañana y tendrá tres actividades antes de regresar a su país el viernes. Su primera cita será a las 09:30 horas en el encuentro organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox.

Posteriormente, a las 10:15 horas, Milei se reunirá con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Tras esa actividad, cerrará su agenda en Chile con un encuentro bilateral con el Presidente Kast.

La cita entre ambos será la tercera desde que Kast asumió la Presidencia en marzo. Milei participó en la ceremonia de cambio de mando en Santiago y, en abril, recibió al jefe de Estado chileno en la Casa Rosada durante su primera visita oficial a Argentina.

El encuentro se producirá además pocos días después de la controversia generada por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina sobre el Estrecho de Magallanes, episodio que derivó en gestiones diplomáticas entre ambos países.

El Foro Madrid se realizará los días 3 y 4 de septiembre en Santiago y reunirá a dirigentes políticos, parlamentarios y representantes de organizaciones vinculadas a sectores de derecha de distintos países.