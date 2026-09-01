Admisión de senador Vial sobre reforma de seguridad abre nuevo flanco en el oficialismo

La admisión del senador del Partido Republicano Cristián Vial de que habría rechazado la reforma constitucional de seguridad si hubiese sido impulsada por Jeannette Jara abrió una nueva disputa en el oficialismo, justo cuando el Ejecutivo necesita votos de la oposición para aprobar la iniciativa.

Consultado en CNN Chile sobre cómo habría votado el proyecto si hubiese sido presentado por la excandidata presidencial del Partido Comunista, Vial respondió: “En contra”. El parlamentario argumentó que la propuesta del gobierno tiene un “ADN republicano conservador importante” y es distinta de una iniciativa promovida por la izquierda.

Los dichos fueron cuestionados por Jeannette Jara y por el excandidato presidencial del Frente Amplio Gonzalo Winter, quien criticó que el respaldo a una norma constitucional dependa de quién la presente.

División en el oficialismo

La presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, también marcó distancia de Vial y sostuvo que las reformas deben evaluarse por su contenido y capacidad para resolver los problemas del país.

“En seguridad no puede importar quién firma un proyecto”, afirmó la senadora, quien llamó a superar los cálculos políticos y alcanzar acuerdos para enfrentar al crimen organizado.

Las declaraciones de Vial generaron inquietud en sectores oficialistas porque podrían entregar argumentos a la oposición para rechazar una reforma que necesita 29 votos en el Senado. El oficialismo no cuenta por sí solo con ese respaldo.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, salió en defensa del legislador y afirmó: “Coincido con Vial”. El dirigente argumentó que una propuesta impulsada por Jara generaría desconfianza debido a su militancia comunista y destacó que el Ejecutivo presentó un texto amplio para permitir la discusión de contrapesos en el Congreso.

El senador republicano Ignacio Urrutia también manifestó reparos respecto de algunas disposiciones, entre ellas el despliegue militar y la extensión del estado de excepción, aunque aseguró que pueden corregirse durante la tramitación.

Sin referirse directamente a Vial ni a la reforma, el Presidente José Antonio Kast afirmó durante una actividad en Melipilla: “No importa quién lo diga, importa que se haga”.