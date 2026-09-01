Futuro azul en marcha: jóvenes convierten problemas del océano en soluciones y van a final mundial

Treinta estudiantes de entre 12 y 18 años, provenientes de distintas regiones del país, se enfrentaron durante cuatro meses a una pregunta concreta: ¿Cómo utilizar la ciencia y la tecnología para resolver problemas reales del océano? La respuesta llegó este lunes en la Universidad de Concepción, donde ocho equipos presentaron sus proyectos en la primera edición nacional del Chile Brilliant Blue Challenge, una competencia que busca acercar desde temprano a los jóvenes a la innovación y a las oportunidades de la llamada economía azul.

El jurado escogió tres proyectos ganadores, uno por cada categoría. En Energía Renovable Marina, el equipo Ocean Pulse, del Instituto de Humanidades de Concepción, desarrolló una propuesta para aprovechar la energía de las olas como alternativa a los combustibles fósiles, pensando especialmente en territorios insulares como isla Santa María. Sus integrantes —dos estudiantes de octavo básico y dos de primero medio— trabajaron con el apoyo del profesor Ariel Araneda y del ingeniero civil mecánico y doctor en Ingeniería Fabián Pierart, investigador de energía undimotriz. Los estudiantes cuentan que la experiencia incluyó pruebas de su modelo en laboratorios universitarios.

En Sistemas Autónomos Marinos, el ganador fue Marine Guardians Lab, un equipo formado por estudiantes de cuatro establecimientos de Concepción y Los Ángeles. Su propuesta aborda un problema particularmente sensible para los ecosistemas marinos: los escapes de salmones. Para enfrentarlo desarrollaron el IPD-AUV, un submarino autónomo diseñado para detectar tempranamente a estos peces y facilitar su recaptura. El equipo está integrado por estudiantes de octavo básico a cuarto medio y contó con asesoría en programación, construcción, biología marina, equipos STEM, finanzas y gestión.

La tercera categoría, Vida Marina Saludable, quedó en manos de Filterwool, del Liceo Bicentenario Altos de Mackay de Coyhaique. Su proyecto, bautizado Wool-E, consiste en un vehículo de superficie no tripulado capaz de detectar derrames de hidrocarburos mediante visión artificial y absorberlos utilizando lana de oveja. La diversidad de las soluciones muestra también la amplitud de los problemas que pueden entrar en una misma conversación sobre el océano: desde generar electricidad con el movimiento de las olas hasta enfrentar especies escapadas o contaminación por hidrocarburos.

Ahora los tres equipos deberán llevar sus ideas fuera de Chile. Su premio es la clasificación a la final internacional del Brilliant Blue Challenge, que se realizará entre el 16 y el 18 de octubre en Dartmouth, Nueva Escocia, Canadá.

Pero existe una dificultad mucho más terrenal: necesitan financiamiento para poder viajar. El desafío nació precisamente con la idea de preparar desde las aulas el talento que requerirá una economía vinculada al océano, en un país que posee cerca de 83.500 kilómetros de costa y donde más del 90% del comercio internacional se moviliza por vía marítima.

El próximo paso, entonces, no depende solo de la capacidad de estos estudiantes para imaginar soluciones, sino también de que encuentren quién esté dispuesto a ayudarlos a llevarlas hasta Canadá.