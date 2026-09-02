“Haga la pega”: Jeannette Jara respondió a ataques de Kast en el marco de la reforma de seguridad

El Presidente José Antonio Kast sugirió que un eventual gobierno de Jeannette Jara no habría realizado una reforma de seguridad, a la par que cuestionó su supuesto apoyo a la inmigración irregular.

“Lo primero es decir que nunca habrían estado en esa situación, porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta”, argumentó. “¿Quién favorecía el ingreso a la migración irregular? El sector de Jeannette Jara”, apuntó sin responder si su reforma es ideológica o no. “Miremos la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric. No había equilibrio de los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial”, señaló.

“Las leyes que se aprobaron en beneficio de la acción policial no fueron por iniciativa propia de quienes mandaban, fue porque había una demanda ciudadana muy alta de seguridad que sigue existiendo hasta el día de hoy”, agregó Kast en la mañana. “Quienes más han combatido al crimen organizado, son precisamente aquellas personas que creen más en la libertad, que no dicen que en otros países como Cuba hay democracia. Aquí, en Chile, nosotros llevamos una agenda muy clara en contra del crimen organizado y del terrorismo”, finalizó esta mañana.

Esa serie de dichos y acusaciones llamaron la atención de la aludida, Jeannette Jara. La excandidata presidencial y exministra del Trabajo respondió a las declaraciones de Kast por su cuenta de X.

“Presidente José Antonio Kast. Levante el secreto bancario será mejor. Deje de descargarse conmigo y haga la pega. La pega que prometió en campaña: seguridad y control migratorio ¿O quedó muy cansado después bajarle los impuestos a los más ricos?”, lanzó.