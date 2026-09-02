Médicos engañaron al sistema mediante licencias truchas para no pagar sus becas

Hace unos días, Contraloría informó que dos médicos del sistema de salud público de la Provincia de Arauco habían evitado pagar sus becas de especialización en Anestesiología, tomando largas licencias médicas.

Uno de ellos inició su período asistencial obligatorio el 1 de junio de 2018 en el Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, con una jornada de 44 horas semanales. Trabajó únicamente 108 días de un total de 2.192, y recibió durante ese tiempo las remuneraciones correspondientes ($415 millones en total). Asimismo, se verificó que el 52% de sus licencias médicas fueron emitidas por su cónyuge y que mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas.

Asimismo, se verificó que el 52% de sus licencias médicas fueron emitidas por su cónyuge y que mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas. El otro médico inició su período asistencial obligatorio el 1 de abril de 2018 en el Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, también con una jornada de 44 horas semanales. Pero el 9 de ese mismo mes presentó su primera licencia. En seis añosfue a trabajar 133 días de un total de 2.192, período en el cual recibió mensualmente sus remuneraciones ($314 millones en total). Al igual que el caso anterior, se constató que mientras se encontraba con reposo médico, efectuó seis viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas.

Los nombres de ambos médicos fueron tachados en el informe de Contraloría. Víctor Jere Daza, subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio de Salud Arauco, sostuvo que “se aplicaron las sanciones de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, ante la eventual existencia de hechos que pudieran resistir carácter de delito, como la alteración de licencias médicas o una posible defraudación al fisco”.

Pero no son las únicas irregularidades encontradas por la Contraloría durante este año que afectan a la red pública de esa provincia. En una auditoría publicada también en agosto de este año, el ente fiscalizador cuestionó la contratación de prestaciones con sociedades vinculadas a médicos del Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete. Se trata específicamente de compras de servicio con un médico especialista de la entidad y con dos sociedades relacionadas con profesionales de ese mismo recinto de salud.

Contraloría también comprobó la ausencia de registros en las fichas clínicas de pacientes informados como atendidos mediante compras de servicios. “A esto se suma que durante el año 2024, el 46,92% de las atenciones fue agendado con cero o un día de anticipación, situación que generó 316 inasistencias y evidenció deficiencias en la gestión de la demanda asistencial.Asimismo, se verificó que 2.120 atenciones de ginecología y 380 de urología registraron una duración inferior a 15 minutos”, dice el informe sobre el Hospital de Cañete.

Además, un informe de la Contraloría de febrero de este año determinó que entre enero de 2023 y febrero de 2025 hubo 367 funcionarios del Servicio de Salud Arauco que presentaron un ausentismo laboral de más de 180 días. Según la auditoría, incluso hubo casos que alcanzan los 790 días de ausencia dentro del período fiscalizado. La Contraloría sostuvo que el impacto financiero de este ausentismo fue de casi $3.000 millones de pesos.