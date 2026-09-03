“Es como sentirte solo”: alcalde White sobre charla con Arrau al enterarse de atentado en su contra

“Alcalde, hay un plan en curso para matarlo”, así Fiscalía advirtió el lunes 24 al alcalde de San Bernardo, Christopher White, que su vida corría peligro. El atentado era organizado por Juan Abdón Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, quien escapó de la cárcel hace algunos meses y, además, mantenía el control sobre barrios para el narcotráfico.

White volvió a sus labores y habló por primera vez frente a los medios en Chilevisión sobre lo ocurrido. El alcalde agradeció a Fiscalía y reveló que esa noche, durante el lunes que fue advertido, también conversó con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a quien le dijo: “Necesito ayuda suya, necesito seguir adelante”. Sin embargo, la respuesta de la autoridad no fue suficiente y White contó que “es como sentirse solo completamente”.

Actualmente, el Presidente José Antonio Kast está en visita al alcalde White en San Bernando.

La conversación con Arrau luego de enterarse de que estaba en riesgo de muerte

Durante la entrevista, el alcalde de San Bernardo comentó haber llamado al ministro de Seguridad durante la noche. Sin dar detalles o nombres, White le contó la situación de riesgo en la que estaba involucrado, recalcándole que necesitaba ayuda para continuar con su trabajo, ya que aún tenía compromisos, pero no podía contarle a la gente sobre el atentado. La charla se da justamente días después de que Arrau hubiera estado en San Bernardo.

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“Yo le digo al ministro: ¿Qué podemos hacer? Y me dice inicialmente que estos son temas complejos porque la Fiscalía también es autónoma, entonces tampoco se puede involucrar demasiado. Me dice: ‘Bueno, tratemos de bajar la velocidad, bajar el ritmo en las cosas que se están haciendo’. Yo lo entiendo desde una preocupación humana, pero es difícil que el número uno de seguridad te plantee algo así. Es como sentirte solo completamente”, comentó el alcalde White.

Tras la junta donde se le fue confesado el atentado, el alcalde de San Bernardo continuó sus labores el día martes, pero colapsó durante la jornada y fue trasladado a la clínica de la zona. La salud de la autoridad fue afectada por los acontecimientos del día anterior, la reunión donde fue revelado el plan y la llamada con Arrau. “Ese día tuve una pésima noche para ser honesto y probablemente esa es la razón por la que me descompongo porque en mi cabeza pasaban muchas ideas”, confesó.

White se mantendrá en ejercicio y no dará paso atrás por la amenaza de muerte

Juan Flores o el “Indio Juan” fue el hombre que planeó la muerte del alcalde. El individuo estuvo recluido en la cárcel por la condena de femicidio, pero escapó en mayo de 2026. Las sospechas tras este plan de asesinato radican en los programas de la municipalidad en San Bernardo para combatir el narcotráfico en barrios donde Flores tenía el control.

El alcalde de San Bernardo detalló que el pasado lunes fue informado por Fiscalía Occidente sobre cambios en su seguridad, la que mantenía hace meses por amenazas previas. Sin embargo, esta vez se le notificó que no solo eran amenazas, era un plan elaborado en su contra que estaba planificado para ser llevado a cabo este mes de septiembre.

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“Quiero darle gracias a la Fiscalía, porque probablemente gracias a eso estoy aquí”, recalcó. Además, White comentó sobre el peso de la información que recibió, donde fue hasta llegar a su hogar, donde cayó en realización de la gravedad de la situación. La autoridad de la comuna también agradeció las muestras de distintos sectores políticos durante los últimos días tras el destape del plan al público. “Cuando uno se encuentra en una situación como esta, se siente muy solo. Por lo tanto, cuando tú recibes apoyo de esta manera, obviamente todo es distinto. Quiero dar las gracias a todos los que me han llamado, me han escrito. Eso me tiene de pie”.

Tras ser público el plan de atentado contra el alcalde de San Bernardo, se ha especulado sobre su permanencia en el puesto o un eventual receso de este. No obstante, White señaló que seguirá trabajando contra el crimen y replanteó la ayuda necesaria del Estado. “No tengo otra opción, pero no solo yo, todas las autoridades que están haciendo frente al crimen tienen que recibir el respaldo del gobierno, pero no sirven los abrazos. Sirve que sea nuestro soporte para no claudicar. Esta lucha no la voy a abandonar”, destacó.