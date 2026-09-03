Incluido el ministro Arrau: Exconstituyentes de derecha conmemorarán triunfo del “Rechazo”

El triunfo de la opción “Rechazo” en el plebiscito por la primera propuesta de nueva Constitución cumplirá cuatro años este viernes 4 de septiembre.

En este aniversario del hito político, los exconvencionales constituyentes de derecha, que apoyaron dicha opción, se juntarán para conmemorar su triunfo. El viernes a las 19:00 horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), convocó a sus compañeros de ideas en un restaurante cercano al antiguo Congreso Nacional, en Santiago. Precisamente, en este edificio se llevó a cabo el proceso de discusión de la fallida Convención.

Hasta el cierre de esta nota, 31 de los exconvencionales que apoyaron la opción “Rechazo” asistirán a esta junta. Dentro de los nombres destacados, estará el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien representara a la región de Ñuble en la Convención. Además, estarán los diputados UDI Eduardo Cretton, Constanza Hube, Ricardo Neumann y el nacional-libertario Álvaro Jofré, que representaran respectivamente a Malleco, Santiago Oriente, Colchagua y Tarapacá.

“En un país de memoria corta, preservar el significado de esta fecha es una tarea política”, dijo el diputado Neumann. “Este es un triunfo de todos los chilenos que se dieron cuenta de la estupidez que se estaba cometiendo. El resultado está a la vista: fue rechazado. Esto nos lleva a pensar que lo que pudo haber sucedido en esa Convención se puede repetir en la construcción de normas u otros instrumentos. Siempre hay que estar atentos, y es un llamado a los partidos políticos: la izquierda radical va a tener siempre estas banderas de lucha pendientes para cambiar el destino de nuestro país”, agregó el libertario Jofré.

Aparte de los actuales diputados y el ministro Arrau, asistirán la directora de División de Organizaciones Sociales, Katherine Montealegre (UDI); la jefa del Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia, Ruth Hurtado (Partido Republicano); y la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI).

El resto de los integrantes de la Convención que irá al encuentro serán Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Raúl Celis, Ruggero Cozzi, Bernardo de la Maza, Harry Jürgensen, Patricia Labra, Hernán Larraín, Margarita Letelier, Felipe Mena, Cristián Monckeberg, Alfredo Moreno, Luciano Silva, Angélica Tepper, Pablo Toloza, María Cecilia Ubilla, Roberto Vega, Paulina Veloso, Arturo Zúñiga y Bárbara Rebolledo, que conducirá el evento. Asimismo, asistirán Felipe Harboe y Fuad Chahín, los dos convencionales que llegaron al cargo bajo el apoyo de la centroizquierda, pero que apoyaron el “Rechazo”.

Jorge Arancibia, Bernardo Fontaine, Teresa Marinovic, Luis Mayol, Geoconda Navarrete, Manuel José Ossandón, Pollyana Rivera y Marcela Cubillos se excusaron de llegar a la junta; esta última, exministra y millonaria docente de la Universidad San Sebastián vive en España, pero mandó un video.

Otras autoridades que llegarán al restaurante serán la ministra de Energía, Ximena Rincón, figura del “Rechazo” en la ex-Concertación y expulsada de la Democracia Cristiana por apoyar dicha opción; la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) y el delegado presidencial de Ñuble y jefe de asesores de los convencionales UDI y republicanos en la Convención, Diego Sepúlveda. Además, Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y el diputado Guillermo Ramírez (UDI) también aparecen en la lista.

Tal como se realiza en los premios Óscar, se proyectarán imágenes de los 39 convencionales de derecha y se les entregará un galardón físico en conmemoración.