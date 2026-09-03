Punta Arenas abre ruta comercial con las Malvinas y anticipan nuevo roce con Argentina

En momentos en que Chile y Argentina intentan superar una seguidilla de controversias en torno al Estrecho de Magallanes, una negociación desarrollada desde Punta Arenas abre un nuevo frente potencial: la puesta en marcha de una ruta marítima comercial directa entre la capital de Magallanes y las islas Malvinas.

La iniciativa busca restablecer una conexión que reduciría significativamente la distancia que actualmente deben recorrer las mercancías de las islas para llegar a Sudamérica. Su única conexión marítima con el continente es Montevideo, ubicada a casi 2.000 kilómetros, mientras que desde Punta Arenas el trayecto se reduce aproximadamente a la mitad.

Según consignó El Mercurio, la Falkland Islands Development Corporation ya cerró un contrato con la naviera chilena Easter Island, que actualmente cubre la ruta subsidiada entre Valparaíso e Isla de Pascua. El primer viaje estaría previsto para noviembre.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), quien ha cuestionado los efectos económicos que tuvo para Magallanes la declaración adoptada en 2011 por el Mercosur y respaldada por Chile, que impide la recalada en sus puertos de embarcaciones con bandera de las Malvinas.

Según los cálculos entregados por el jefe comunal, aquella decisión significó un impacto de unos US$300 millones para la economía magallánica.

La nueva operación buscaría sortear ese impedimento debido a que la embarcación utilizada tendría “otra bandera”, según explicó Radonich.

Las gestiones ya contemplan además un acercamiento comercial directo. Para el próximo 28 y 29 de septiembre está prevista la llegada a Punta Arenas de una delegación empresarial de las islas, que participará en una rueda de negocios con proveedores chilenos.

La subdirectora de la Falkland Islands Development Corporation, Louise Ellis, y el integrante del directorio de la Cámara de Comercio local, Mike Summers, han destacado el interés existente desde Chile por recuperar la conexión marítima.

De acuerdo con Radonich, el poder de compra de las islas alcanzaría unos US$20 millones anuales.

La naviera chilena había anunciado el proyecto en julio. En esa oportunidad, el gerente de proyectos estratégicos de la Falkland Islands Development Corporation, Sam Cockwell, sostuvo que “existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland”.

“La visita de Easter Island Naviera y la respuesta positiva de la comunidad empresarial de las Islas Falkland demuestran claramente la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto”, agregó.

Entre los productos que podrían abastecerse desde Chile aparecen alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.

La iniciativa, sin embargo, se cruza directamente con uno de los asuntos más sensibles de la política exterior argentina. Buenos Aires mantiene vigente el decreto 256 de 2010, que establece que las embarcaciones que se dirijan o provengan de las islas deben solicitar autorización previa a las autoridades argentinas para navegar por aguas jurisdiccionales del país.

El excomandante en jefe de la Armada de Chile Julio Leiva advirtió que la nueva conexión podría generar otro conflicto con Argentina.

“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, señaló en conversación con Tele13 Radio.

Leiva consideró, sin embargo, que Cancillería debería estar preparada para enfrentar ese escenario.

“Me imagino que Cancillería debe tener claro cómo resolverlo, debe haberlo pensado, este debe ser un escenario que ya debe haber estado preparado y de qué manera se va a solucionar”, afirmó.

El exjefe naval descartó además que las conversaciones puedan haber pasado inadvertidas para las autoridades. “No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y, por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, señaló.

Respecto de la aplicación histórica del decreto argentino, Leiva sostuvo que no recuerda incidentes graves y afirmó que la norma se habría aplicado de manera relativamente laxa.

“Hay una sensación de que ellos impusieron una norma que la están haciendo cumplir en forma bastante laxa, porque tengo la sensación de que se dan cuenta que no es una norma que esté de acuerdo al derecho internacional marítimo”, aseguró.

La operación aparece justo después de varias semanas marcadas por roces entre Santiago y Buenos Aires. El más reciente se produjo por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien realizó declaraciones atribuyendo a Argentina soberanía sobre parte del Estrecho de Magallanes.

El episodio se sumó a las declaraciones realizadas en enero por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, quien sostuvo que “la boca de Magallanes es argentina”.

En julio, además, Argentina envió una nota de protesta a Chile por la recalada en Punta Arenas del patrullero británico Medway, con base en las Malvinas.

Las sucesivas controversias llevaron incluso a seis excomandantes en jefe chilenos a advertir esta semana que “es difícil construir una relación de plena confianza” con Argentina “mientras subsistan disposiciones que Chile considera incompatibles con tratados vigentes”.