Corte rechaza prisión preventiva para 13 imputados del caso Imperio Ámsterdam

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso del Ministerio Público que buscaba imponer prisión preventiva a 13 imputados en el caso Imperio Ámsterdam. La resolución confirmó las medidas cautelares menos gravosas decretadas en primera instancia.

Según informó La Tercera, los formalizados continuarán sujetos, según cada caso, a arresto domiciliario total o nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.

El Ministerio Público había apelado verbalmente contra la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando que los 13 quedaran privados de libertad. Otros ocho imputados de la causa sí permanecen en prisión preventiva.

La Corte sostuvo que los antecedentes disponibles “no resultan suficientes para estimar justificada” la existencia del delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas respecto de esas personas. Además, determinó que la Fiscalía no presentó elementos que permitieran concluir que la prisión preventiva era la única medida indispensable para asegurar los fines del procedimiento.

La investigación

La operación se desarrolló el pasado 13 de agosto y terminó con 72 personas detenidas. La formalización comenzó cinco días después e incluyó, entre otros, al preparador físico y figura televisiva Camilo Huerta y a los empresarios Andrés Astorga y Gino Athens.

Durante la audiencia, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, sostuvo que los líderes de la organización investigada implementaron un esquema empresarial concentrado en la sociedad DN Medcorp SpA.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la empresa MA Botanics producía cannabis que posteriormente era comercializado a través de distintas sucursales. La Fiscalía y el OS-7 de Carabineros afirman que la autorización entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) era incumplida mediante la producción de plantas con alto contenido de THC.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.