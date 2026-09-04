¿Haciendo la práctica? Estudiante de 19 años llega a Interior con sueldo de $1,9 millones para RRSS

Una nueva contratación de un joven profesional en el Gobierno quedó bajo la lupa. Esta vez se trata de Cristóbal Soto, un estudiante de 19 años que cursaría primer año de Periodismo en la Universidad de Los Andes y que trabaja para el Ministerio del Interior con una remuneración de $1,9 millones.

Según reveló Contrapoder, Soto se desempeña bajo la modalidad de honorarios en el cargo de “Redes Sociales y Apoyo Comunicacional”, función desde la cual debe difundir información oficial de la cartera y las actividades del ministro del Interior, Claudio Alvarado.

De acuerdo con los antecedentes publicados por el citado medio, su remuneración inicial habría ascendido a $3.230.000, mientras que desde mayo habría comenzado a recibir $1.900.000.

El joven tendría 19 años y estaría cursando recién el primer año de la carrera de Periodismo en la Universidad de Los Andes. Fuentes citadas por Contrapoder sostienen además que Soto se jactaría en los pasillos de La Moneda de trabajar para el Gobierno a su corta edad.

Pese a encontrarse en los primeros años de su formación universitaria, Soto registra experiencia previa en comunicaciones políticas. Según la información disponible en su perfil de LinkedIn, anteriormente se desempeñó como community manager del estamento de mujeres de la UDI y formó parte del área de estrategia digital del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

El caso se conoce después de que otras contrataciones de jóvenes recién egresadas en distintas reparticiones del Gobierno fueran reveladas durante las últimas semanas.

Una de ellas corresponde a Camila Pérez, abogada de 26 años recién egresada de la Universidad San Sebastián y militante de Renovación Nacional, quien ingresó al Servicio Nacional de Migraciones como asesora.

Según reveló The Clinic, su remuneración durante junio superó los $4 millones debido al pago de bonificaciones. Otro caso es el de Trinidad Zegers, abogada recién egresada de la Universidad Católica, quien ingresó al Ministerio de Justicia en abril, el mismo mes en que juró como abogada ante la Corte Suprema.

Según la explicación entregada por el Gobierno, Zegers fue contratada para desempeñar labores de coordinación dentro del equipo de asesores encargado de trabajar en la reforma al Código Procesal Civil, con una remuneración de $2 millones.

La contratación de Soto suma así un tercer caso conocido de jóvenes con escasa trayectoria profesional que han ingresado durante esta administración a reparticiones del Ejecutivo con remuneraciones millonarias, aunque desempeñando funciones diferentes y bajo distintas condiciones contractuales.