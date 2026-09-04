Femicidios frustrados: 50,9% de las víctimas había denunciado y solo 12,4% tenía cautelar

El 50,9 % de las víctimas de femicidio frustrado había realizado denuncias antes del ataque, pero solo el 12,4 % de ese grupo contaba con una medida cautelar vigente. La proporción de mujeres que había denunciado se mantiene desde 2020.

Los datos forman parte del Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025, presentado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

El reporte señala que el SernamEG logró contactar al 89,09 % de las sobrevivientes de femicidios frustrados para ofrecerles acompañamiento psicosocial y jurídico. El organismo presentó querellas en el 47,3 % de esos casos y representó judicialmente al 56,8 % de las víctimas indirectas de femicidios consumados.

Denuncias previas y cautelares

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo que el informe entrega una radiografía de la violencia de género en Chile y destacó como especialmente preocupante que, pese a la existencia de denuncias previas, “solo en el 12% se decretaron medidas cautelares”.

“Por eso, hacemos un llamado al Congreso y a todas las fuerzas políticas a dejar las diferencias de lado y avanzar en el proyecto que presentamos hace una semana, para fortalecer estas medidas y entregar una mayor protección a las víctimas”, agregó.

Las víctimas correspondieron mayoritariamente a mujeres chilenas —un 82,5 %—, principalmente de entre 30 y 45 años. Aunque las regiones más pobladas concentraron el mayor número de casos, las tasas de incidencia más altas se registraron en La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes.

Persecución penal y respuesta estatal

En materia de persecución penal, el 76,1 % de los agresores involucrados en femicidios frustrados y el 59,1 % de quienes cometieron femicidios consumados fueron detenidos.

La entrada en vigencia del reglamento sobre representación judicial contemplado en la Ley Integral permitió al SernamEG presentar 19 querellas de oficio por femicidios consumados y suicidios femicidas. El informe también consigna la entrega de pensiones a hijas e hijos de víctimas mediante la Ley de Reparación.

La jefa del Departamento de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer, María Soledad Martin, explicó que los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables durante la última década. El aumento de los casos frustrados, añadió, debe analizarse considerando las mejoras en su detección y registro, las modificaciones legales y una mayor disposición de las víctimas a denunciar.