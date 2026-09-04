Kast despide a Camilo Escalona: “Chile lo despide con respeto”
El Presidente destacó el liderazgo y la trayectoria institucional del histórico dirigente socialista. “Estuvimos en veredas políticas opuestas”, afirmó, junto con expresar sus condolencias a la familia y al PS.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, quien murió este viernes a los 71 años tras enfrentar un agresivo cáncer de próstata.
A través de sus redes sociales el Mandatario recordó que ambos coincidieron en la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque desde sectores políticos enfrentados.
“Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”, señaló Kast.
El jefe de Estado agregó que Escalona “dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”.
“Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, cerró el Presidente.
Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa. Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la…
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 5, 2026
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