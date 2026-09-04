Kast despide a Camilo Escalona: “Chile lo despide con respeto”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, quien murió este viernes a los 71 años tras enfrentar un agresivo cáncer de próstata.

A través de sus redes sociales el Mandatario recordó que ambos coincidieron en la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque desde sectores políticos enfrentados.

“Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”, señaló Kast.

El jefe de Estado agregó que Escalona “dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”.

“Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, cerró el Presidente.

Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa. Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 5, 2026