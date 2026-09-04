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Kast despide a Camilo Escalona: “Chile lo despide con respeto” PAÍS

Kast despide a Camilo Escalona: “Chile lo despide con respeto”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente destacó el liderazgo y la trayectoria institucional del histórico dirigente socialista. “Estuvimos en veredas políticas opuestas”, afirmó, junto con expresar sus condolencias a la familia y al PS.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Presidente José Antonio Kast lamentó la muerte de Camilo Escalona y destacó su trayectoria institucional, pese a que ambos estuvieron en sectores políticos enfrentados. “Dedicó su vida a defender sus convicciones” y “Chile lo despide con respeto”, afirmó.
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El Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, quien murió este viernes a los 71 años tras enfrentar un agresivo cáncer de próstata.

A través de sus redes sociales el Mandatario recordó que ambos coincidieron en la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque desde sectores políticos enfrentados.

“Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”, señaló Kast.

El jefe de Estado agregó que Escalona “dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”.

“Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, cerró el Presidente.

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