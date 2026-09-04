La promesa de Boric a Escalona antes de morir: “Las nuevas generaciones van a saber de su lucha”

El expresidente Gabriel Boric despidió este viernes a Camilo Escalona con un mensaje en el que reivindicó su trayectoria durante la dictadura, su papel en la transición y el respaldo que entregó a su gobierno, además de revelar que alcanzó a despedirse personalmente del histórico dirigente socialista un día antes de su muerte.

“Ha muerto Camilo Escalona”, escribió Boric en X, antes de reconstruir distintas etapas de su vida política. Recordó al dirigente socialista desde su militancia juvenil, cuando —señaló— entendió que “desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular”, y destacó especialmente su actividad clandestina durante la dictadura.

“Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida”, sostuvo.

Boric también relevó el papel de Escalona durante los primeros años de la transición, cuando, afirmó, buscó “empujar los límites que imponían los poderes fácticos que siempre enfrentó”. Más adelante, recordó la relación que mantuvo con la generación política que emergió desde el movimiento estudiantil y que posteriormente llegó a La Moneda.

“Lo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, con esa mezcla de enojo y comprensión a nuestras críticas. Lo veo apoyando firmemente a nuestro gobierno, cuando hubiese sido más fácil tomar palco”, escribió.

El expresidente reveló además que este jueves, acompañado de Jimena Tricallota, pareja de Escalona, pudo despedirse personalmente del exsenador.

“Le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí”, señaló.

Boric cerró su mensaje con un saludo al Partido Socialista: “Un abrazo compañero, a ti y a todo el Partido Socialista de Chile. Mis eternos respetos”.