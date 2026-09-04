Canciller de Milei reabre flanco con Chile tras afirmar que Argentina es “bioceánica”

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que Argentina es un país “bicontinental, bioceánico”, reintroduciendo un concepto sensible para la relación con Chile pocas horas después de la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el Presidente José Antonio Kast.

La declaración fue formulada el jueves durante una entrevista con el canal argentino América 24, mientras Quirno explicaba el proyecto del gobierno de Milei para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia.

“Argentina es un país bicontinental, bioceánico”, sostuvo el jefe de la diplomacia trasandina. Agregó que su país debe “fortalecer su presencia en el Atlántico Sur porque es el camino a la Antártida”.

Los dichos se conocieron luego de que Milei y Kast buscaran cerrar la reciente controversia por el Estrecho de Magallanes. En una declaración conjunta, ambos mandatarios señalaron que el régimen jurídico de la vía marítima está determinado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

El alcance del concepto

El documento bilateral reafirmó que ambos tratados están plenamente vigentes, tienen carácter definitivo y establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

Argentina utiliza oficialmente la expresión “bioceánico” para definir su posición geográfica y estratégica, vinculándola con su proyección antártica y su actividad marítima. Sin embargo, ese concepto no implica que posea costas soberanas en los océanos Atlántico y Pacífico.

El Protocolo de 1893, complementario al Tratado de Límites de 1881, establece que la soberanía argentina se proyecta hacia las costas del Atlántico y la chilena hacia las del Pacífico. El instrumento determina que Chile no puede pretender territorios hacia el Atlántico ni Argentina hacia el Pacífico.

Durante la bilateral, Chile también reiteró su respaldo a los derechos de soberanía reclamados por Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos, y promovió una solución pacífica mediante el diálogo con Reino Unido.