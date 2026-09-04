Suspendieron las clases en Liceo de Aplicación por amago de incendio en baños del colegio

En el Liceo de Aplicación de Santiago transcurrió un amago de incendio en horas de la mañana. Encapuchados habrían prendido fuego a basureros de uno de los baños del establecimiento. Posteriormente, se solicitó la presencia de Bomberos, que acudió al lugar junto a Carabineros por la gran cantidad de humo que daba hacia la calle Cumming, en el centro de la capital.

Según cercanos del caso, fueron los propios docentes los que apagaron las llamas y que lo que se estaba quemando era “evidencia”. A raíz del incidente, las autoridades suspendieron las clases del establecimiento hasta el lunes 7 de septiembre.

Hasta el momento no se tiene información de las motivaciones para encender los basureros del baño. Cabe mencionar que no se registraron manifestaciones de ningún tipo en el recinto.

“Preliminarmente nosotros encontramos elementos de portador de fuego no identificados. No podría decirle la cantidad de botellas, solamente puedo informar que encontramos objeto portador de fuego no identificado”, explicó el teniente de la 11ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Humberto Delucchi.

El incidente no es el único de esta jornada 4 de septiembre, pues en el Liceo Barros Borgoño en San Diego también se dieron altercados. En este caso, encapuchados salieron a la calle generando alteraciones en el tránsito.

En cuanto al tránsito, hubo interrupción en la Avenida Ricardo Cumming, en dirección hacia el norte, por el amago de incendio del Liceo de Aplicación. Y tránsito desviado de San Diego al norte por la ocupación calzada del sector Liceo Barros Borgoño.