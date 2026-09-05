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Detectan por primera vez “tremors” tectónicos profundos en la Patagonia austral
Investigación identificó señales sísmicas débiles y prolongadas en el límite entre las placas Antártica y Sudamericana. El hallazgo aporta la primera evidencia sísmica directa de deformación activa en profundidad en una frontera tectónica hasta ahora poco conocida.
- Primera detección en la Patagonia austral: Investigadores identificaron por primera vez tremors tectónicos en la zona de subducción entre las placas Antártica y Sudamericana, aportando la primera evidencia sísmica directa de deformación activa en profundidad en esa frontera tectónica.
- Una zona con poca información sísmica: A diferencia de gran parte de Chile, donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana, en la Patagonia austral la placa Antártica se introduce bajo la Sudamericana mediante una convergencia más lenta y con muchos menos sismos convencionales. El aislamiento y la limitada presencia de instrumentos también han dificultado su estudio.
- Señales débiles y prolongadas: Los tremors son señales sísmicas de muy pequeña amplitud y mucho más largas que un sismo normal. No son percibidas por las personas y para detectarlas se necesitan varias estaciones sismológicas ubicadas muy cerca unas de otras.
- Registraron 1.540 eventos: Durante dos años de observación, una red temporal de estaciones sísmicas permitió detectar 1.540 eventos de tremor tectónico profundo e identificar patrones de ocurrencia, migración y respuesta a pequeñas variaciones de tensión.
- Entre 30 y 40 kilómetros de profundidad: Los tremors fueron localizados en ese rango, lo que permitió aproximarse a la geometría y al límite profundo del contacto entre las placas. Los resultados muestran que existe deformación y que la energía se libera de una manera más lenta o continua que en la sismicidad habitual.
- Migración y relación con las mareas: El estudio comprobó que los tremors migraron a lo largo del contacto entre las placas y detectó una modulación asociada a las mareas oceánicas. Los investigadores recalcan que esto no significa que las mareas provoquen terremotos, sino que sus variaciones de tensión pueden favorecer o restringir estas señales.
- Buscan confirmar deslizamientos lentos: Aunque estas señales están vinculadas a la familia de los llamados terremotos lentos, el estudio no midió directamente un desplazamiento gradual de las placas. Los investigadores plantean instalar instrumentos GPS para determinar si ambos fenómenos ocurren conjuntamente.
- Más instrumentos para estudiar la amenaza sísmica: La instalación de estaciones permanentes permitiría determinar si los tremors presentan ciclos de recurrencia, comprender mejor el ciclo sísmico de la Patagonia y avanzar en la caracterización del peligro sísmico de la zona.
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