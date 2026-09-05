Detectan por primera vez “tremors” tectónicos profundos en la Patagonia austral

Investigación identificó señales sísmicas débiles y prolongadas en el límite entre las placas Antártica y Sudamericana. El hallazgo aporta la primera evidencia sísmica directa de deformación activa en profundidad en una frontera tectónica hasta ahora poco conocida.

Primera detección en la Patagonia austral: Investigadores identificaron por primera vez tremors tectónicos en la zona de subducción entre las placas Antártica y Sudamericana , aportando la primera evidencia sísmica directa de deformación activa en profundidad en esa frontera tectónica.

Investigadores identificaron por primera vez tremors tectónicos en la zona de subducción entre las placas , aportando la primera evidencia sísmica directa de deformación activa en profundidad en esa frontera tectónica. Una zona con poca información sísmica: A diferencia de gran parte de Chile, donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana, en la Patagonia austral la placa Antártica se introduce bajo la Sudamericana mediante una convergencia más lenta y con muchos menos sismos convencionales. El aislamiento y la limitada presencia de instrumentos también han dificultado su estudio.

A diferencia de gran parte de Chile, donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana, en la Patagonia austral la placa Antártica se introduce bajo la Sudamericana mediante una convergencia más lenta y con muchos menos sismos convencionales. El aislamiento y la limitada presencia de instrumentos también han dificultado su estudio. Señales débiles y prolongadas: Los tremors son señales sísmicas de muy pequeña amplitud y mucho más largas que un sismo normal. No son percibidas por las personas y para detectarlas se necesitan varias estaciones sismológicas ubicadas muy cerca unas de otras.

Los tremors son señales sísmicas de muy pequeña amplitud y mucho más largas que un sismo normal. No son percibidas por las personas y para detectarlas se necesitan varias estaciones sismológicas ubicadas muy cerca unas de otras. Registraron 1.540 eventos: Durante dos años de observación , una red temporal de estaciones sísmicas permitió detectar 1.540 eventos de tremor tectónico profundo e identificar patrones de ocurrencia, migración y respuesta a pequeñas variaciones de tensión.

Durante , una red temporal de estaciones sísmicas permitió detectar e identificar patrones de ocurrencia, migración y respuesta a pequeñas variaciones de tensión. Entre 30 y 40 kilómetros de profundidad: Los tremors fueron localizados en ese rango, lo que permitió aproximarse a la geometría y al límite profundo del contacto entre las placas. Los resultados muestran que existe deformación y que la energía se libera de una manera más lenta o continua que en la sismicidad habitual.

Los tremors fueron localizados en ese rango, lo que permitió aproximarse a la geometría y al límite profundo del contacto entre las placas. Los resultados muestran que existe deformación y que la energía se libera de una manera más lenta o continua que en la sismicidad habitual. Migración y relación con las mareas: El estudio comprobó que los tremors migraron a lo largo del contacto entre las placas y detectó una modulación asociada a las mareas oceánicas . Los investigadores recalcan que esto no significa que las mareas provoquen terremotos, sino que sus variaciones de tensión pueden favorecer o restringir estas señales.

El estudio comprobó que los tremors migraron a lo largo del contacto entre las placas y detectó una modulación asociada a las . Los investigadores recalcan que esto no significa que las mareas provoquen terremotos, sino que sus variaciones de tensión pueden favorecer o restringir estas señales. Buscan confirmar deslizamientos lentos: Aunque estas señales están vinculadas a la familia de los llamados terremotos lentos, el estudio no midió directamente un desplazamiento gradual de las placas. Los investigadores plantean instalar instrumentos GPS para determinar si ambos fenómenos ocurren conjuntamente.

Aunque estas señales están vinculadas a la familia de los llamados terremotos lentos, el estudio no midió directamente un desplazamiento gradual de las placas. Los investigadores plantean instalar para determinar si ambos fenómenos ocurren conjuntamente. Más instrumentos para estudiar la amenaza sísmica: La instalación de estaciones permanentes permitiría determinar si los tremors presentan ciclos de recurrencia, comprender mejor el ciclo sísmico de la Patagonia y avanzar en la caracterización del peligro sísmico de la zona. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.