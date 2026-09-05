MOP anula licitación de cuartel PDI: denuncian “actuar anómalo” de cartera dirigida por De Grange

El MOP anuló en su etapa final la licitación por casi $30 mil millones para construir el nuevo cuartel regional de la PDI en Ñuble. La decisión revirtió una recomendación de adjudicación y derivó en acciones ante el Tribunal de Contratación Pública y La Moneda.

MOP anuló la licitación en su etapa final: El Ministerio de Obras Públicas dejó sin efecto el proceso para construir el nuevo cuartel regional de la PDI en Ñuble , proyecto de casi $30 mil millones que contempla un edificio de seis pisos, dos subterráneos y unos 11.555 m².

El Ministerio de Obras Públicas dejó sin efecto el proceso para construir el nuevo cuartel regional de la , proyecto de casi que contempla un edificio de seis pisos, dos subterráneos y unos 11.555 m². La comisión había recomendado adjudicar: El 3 de junio, la instancia evaluadora concluyó que la propuesta de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. , por $34.694 millones, cumplía las bases y era la alternativa técnico-económica conveniente para el interés fiscal, aunque debía revisarse su admisibilidad presupuestaria.

El 3 de junio, la instancia evaluadora concluyó que la propuesta de , por $34.694 millones, cumplía las bases y era la alternativa técnico-económica conveniente para el interés fiscal, aunque debía revisarse su admisibilidad presupuestaria. Las dos ofertas superaban el presupuesto: La otra empresa habilitada, Construcciones Urales Chile S.A. , presentó una propuesta de $37.694 millones. Ambas excedían el presupuesto oficial fijado en $29.772 millones .

La otra empresa habilitada, , presentó una propuesta de $37.694 millones. Ambas excedían el presupuesto oficial fijado en . Urales quedó desfavorecida en la evaluación: La comisión determinó que su oferta no se ajustaba íntegramente a las bases porque no consideraba todas las partidas exigidas ni reflejaba correctamente su valorización. La empresa presentó recursos de reposición y jerárquico, pero ambos fueron rechazados.

La comisión determinó que su oferta no se ajustaba íntegramente a las bases porque no consideraba todas las partidas exigidas ni reflejaba correctamente su valorización. La empresa presentó recursos de reposición y jerárquico, pero ambos fueron rechazados. Un informe posterior cambió el resultado: El 4 de agosto , la misma comisión emitió un informe rectificatorio y concluyó que dos aclaraciones publicadas durante febrero, con solo un día de diferencia, “pudo haber inducido a error a los oferentes durante la elaboración de las propuestas” .

El , la misma comisión emitió un informe rectificatorio y concluyó que dos aclaraciones publicadas durante febrero, con solo un día de diferencia, . La recomendación fue revocada: A partir de ese antecedente, la comisión dejó sin efecto su propuesta de adjudicar las obras y resolvió anular la licitación. La decisión fue respaldada al día siguiente por la Dirección de Arquitectura y la Seremi de Obras Públicas.

A partir de ese antecedente, la comisión dejó sin efecto su propuesta de adjudicar las obras y resolvió anular la licitación. La decisión fue respaldada al día siguiente por la Dirección de Arquitectura y la Seremi de Obras Públicas. El caso llegó al Tribunal de Contratación Pública: Construcciones Urales Chile S.A. denunció a la Dirección Regional de Arquitectura de Ñuble y el tribunal ordenó al MOP dar a conocer los antecedentes de la fallida licitación a través del sistema oficial de compras públicas.

Construcciones Urales Chile S.A. denunció a la Dirección Regional de Arquitectura de Ñuble y el tribunal ordenó al MOP dar a conocer los antecedentes de la fallida licitación a través del sistema oficial de compras públicas. La empresa también acudió a La Moneda: Según Diario Financiero, la constructora denunció ante el Presidente José Antonio Kast un supuesto “actuar anómalo” del Ministerio de Obras Públicas. La caída del proceso dejó dudas en Ñuble sobre el futuro del proyecto, en medio del alto desempleo regional. Lea la nota completa en el siguiente link.