Cae seremi de Transportes (REP) por presión indebida a la DGAC para favorecer a su empresa

El Ministerio de Transportes pidió la renuncia del seremi de Arica y Parinacota, Patricio Löhr, tras una denuncia de funcionarios de la DGAC que lo acusa de intentar influir para permitir el ingreso de personal de su empresa al aeropuerto Chacalluta sin autorización vigente.

Transportes pidió la renuncia del seremi: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones solicitó la salida de Patricio Löhr Tapia , seremi de Arica y Parinacota, luego de una denuncia de la Asociación de Funcionarios de la DGAC por una presunta intervención en favor de su empresa LohrAviation FBO Chile SpA .

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones solicitó la salida de , seremi de Arica y Parinacota, luego de una denuncia de la Asociación de Funcionarios de la DGAC por una presunta intervención en favor de su empresa . Habría presionado a una funcionaria de la DGAC: Según el gremio, Löhr llamó al teléfono particular de la encargada del Área de Seguridad y Acreditación para pedir que permitiera el ingreso de trabajadores de su empresa al aeropuerto Chacalluta, pese a que esta no contaba con un permiso operacional vigente.

Según el gremio, Löhr llamó al teléfono particular de la encargada del Área de Seguridad y Acreditación para pedir que permitiera el ingreso de trabajadores de su empresa al aeropuerto Chacalluta, pese a que esta no contaba con un permiso operacional vigente. Habría amenazado con acciones legales: La funcionaria le explicó que la empresa no estaba autorizada para ingresar y, de acuerdo con el presidente de la ANFDGAC, Javier Villarroel , Löhr habría advertido que emprendería acciones legales contra ella y quienes mantuvieran la negativa.

La funcionaria le explicó que la empresa no estaba autorizada para ingresar y, de acuerdo con el presidente de la ANFDGAC, , Löhr habría advertido que emprendería acciones legales contra ella y quienes mantuvieran la negativa. Gremio acusó eventuales faltas a la probidad: La ANFDGAC anunció que denunciaría los hechos por posibles faltas a la probidad, tráfico de influencias y negociación incompatible , argumentando que el seremi debía abstenerse de intervenir debido a su condición de autoridad y propietario de la empresa involucrada.

La ANFDGAC anunció que denunciaría los hechos por posibles , argumentando que el seremi debía abstenerse de intervenir debido a su condición de autoridad y propietario de la empresa involucrada. La empresa tenía vencidos sus permisos: LohrAviation presta servicios a aeronaves no comerciales en Chacalluta desde 2018. Su convenio con la concesionaria venció en mayo y posteriormente también expiró un permiso temporal, sin que se completara la documentación necesaria para mantener el ingreso de personal y vehículos a zonas restringidas.

LohrAviation presta servicios a aeronaves no comerciales en Chacalluta desde 2018. Su convenio con la concesionaria venció en mayo y posteriormente también expiró un permiso temporal, sin que se completara la documentación necesaria para mantener el ingreso de personal y vehículos a zonas restringidas. Existía un potencial conflicto de interés: Löhr incluyó la empresa en su Declaración de Intereses y Patrimonio al asumir como seremi, pero la situación no fue reportada como conflicto de interés ni la sociedad fue enajenada. Según testimonios recogidos por Aquí Arica, su administración habría quedado en manos de su hijo.

Löhr incluyó la empresa en su Declaración de Intereses y Patrimonio al asumir como seremi, pero la situación no fue reportada como conflicto de interés ni la sociedad fue enajenada. Según testimonios recogidos por Aquí Arica, su administración habría quedado en manos de su hijo. DGAC recopilaba antecedentes: El organismo había informado que estaba reuniendo información para determinar si correspondía iniciar una investigación formal, pero el Ministerio de Transportes pidió la salida del seremi antes de que ese proceso administrativo concluyera .

El organismo había informado que estaba reuniendo información para determinar si correspondía iniciar una investigación formal, pero . Quinta salida forzada del gabinete regional: Con la renuncia de Löhr, ya son cinco los integrantes del gabinete regional del Gobierno de José Antonio Kast en Arica y Parinacota que han debido dejar sus cargos. El ahora exseremi también era presidente del Tribunal Supremo Regional del Partido Republicano y no había entregado una declaración pública tras confirmarse su salida. Lea el artículo completo en el siguiente link. Inscríbete en el Newsletter Aquí Arica de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los temas más importantes de tu región.