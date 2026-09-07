Ministro Arrau dice en antesala del 11 de septiembre que “está bien manifestarse pacíficamente”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a diferenciar las manifestaciones pacíficas del 11 de septiembre respecto a hechos de violencia.

“El llamado a la sociedad, a todo el mundo, es separar las cosas. Está bien manifestarse pacíficamente, conmemorar, en fin, pero otra cosa es la violencia, otra cosa es atacar cuarteles policiales”, apuntó el ministro.

“Carabineros van a estar preparados, Policía de Investigaciones va a estar preparado, Gendarmería va a estar preparado, a hacer frente a potenciales actos violentos, ataques, perpetrados por delincuentes. Las personas que quieran conmemorar, manifestar, hacer reivindicaciones políticas o culturales de una u otra índole, que la hagan. Pero yo hago el llamado a la sociedad, a los medios, a no confundir el legítimo derecho a manifestarse, a expresarse, con los delincuentes y las personas violentas”, dijo la autoridad de la cartera.

Respecto a otras materias de seguridad pública, Arrau destacó que “vamos a estar fiscalizando más que nunca” sobre delitos de tránsito. “Todas las semanas se detienen personas por conducción temeraria a estas velocidades porque estamos fiscalizando y apretando más. Eso lo vamos a seguir haciendo, sin importar el sector de la capital que sea”, añadió la autoridad.

Sobre los incidentes en la romería al Cementerio General, el ministro Arrau lamentó que “nuevamente tenemos que ver que hay violencia”. Según sus cifras, “hubo más incidentes que el año pasado en cuanto a escaramuzas y daños”. Asimismo, informó que el subdirector del camposanto resultó herido tras sufrir una agresión en medio de estas escaramuzas.

“Son delincuentes, delincuentes violentos, que tiran bombas incendiarias y piedras contra otras personas, Carabineros o civiles, no son manifestantes, son delincuentes desadaptados”, manifestó. “Esperamos una condena transversal de toda la sociedad en términos generales de estas personas que se escudan en otro tipo de actos para generar daño y violencia, alterando la paz, la ley, el respeto a las normas que todos los chilenos buscamos”, sentenció la autoridad.

Respecto al balance de seguridad, el ministro informó que, al 30 de agosto, se incautaron 95.414 kilos de droga desde principios de año. Esta cifra equivale a un 64,4 % más de lo incautado durante el mismo periodo de 2025, indicó Arrau.

“Esto es gracias al esfuerzo de las policías. Hoy día tenemos las mismas leyes que teníamos hace un año respecto a esto. Pero las policías, el Ministerio Público han hecho un trabajo notable. Estar atentos en las rutas, sobre todo en las rutas de la zona norte de nuestro país”, finalizó.