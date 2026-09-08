Embajador de EE. UU. niega veto a Bachelet en la ONU y alude a inteligencia sobre el 18-O

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aseguró que el gobierno estadounidense mantiene bajo evaluación la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y negó que Washington haya establecido hasta ahora un veto, formal o informal, contra su postulación.

En entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile, Judd sostuvo que Estados Unidos no revelará anticipadamente su posición. “Por supuesto que sí, totalmente. Ella es una candidata, así que la estamos considerando. En qué posición se encuentra dentro de ese proceso es algo que mantendremos en reserva”, señaló al ser consultado directamente por Bachelet.

Bachelet sigue en evaluación

Ante la pregunta de si existe un veto estadounidense, el diplomático respondió: “No. No hemos dicho que la vayamos a vetar”. Agregó que Washington tampoco ha manifestado si apoyará su candidatura y que continuará evaluando las distintas opciones a puertas cerradas.

Judd también sostuvo que un eventual respaldo del Presidente José Antonio Kast a Bachelet sería considerado por Estados Unidos, aunque no determinaría su decisión. “Tomamos en consideración la voz de nuestros aliados. Pero en última instancia (…) haremos lo que consideremos mejor para Estados Unidos”, afirmó.

Inteligencia sobre el estallido social

el diplomático fue consultado por el sustento de las afirmaciones que vinculan el estallido social con fuerzas de izquierda. “Bueno, en 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”, sostuvo.

Ante la insistencia sobre si existía información específica de la inteligencia estadounidense, respondió: “Tenemos un análisis específico que se realizó, sí”. Aunque aludió a inteligencia estadounidense y chilena, aclaró que hablar de un análisis no significaba que sus agencias hubieran venido a Chile a realizarlo. En sus respuestas no identificó organizaciones ni detalló los antecedentes en que basó su afirmación.

“Yo no he entregado esa información a la justicia chilena”, afirmó. Añadió que ambos países comparten inteligencia y manifestó disposición a responder si el Gobierno chileno la solicitara, aunque aclaró que no tenía conocimiento de una petición.

La advertencia por el cable chino

Judd también condicionó la cooperación en inteligencia a que no se comprometa la seguridad de su país. Consultado por el derecho de Chile a elegir con quién hace negocios, reconoció esa facultad, pero advirtió: “No vamos a compartir inteligencia si creemos que esa información va a parar a manos equivocadas”.

Sobre el proyecto de cable submarino chino, sostuvo: “Pues bien, le diría que si permiten la llegada de ese cable y amenazan nuestra seguridad nacional, son ustedes quienes rompen un acuerdo con Estados Unidos”. Al ser consultado por las consecuencias, respondió: “Toda acción tiene consecuencias; no existen acciones sin consecuencias”.

El embajador matizó, además, su afirmación previa de que el proyecto había llegado a su fin: explicó que se trataba de su apreciación y que eso no significaba que el Gobierno chileno hubiera adoptado una decisión definitiva.

Afinidad con Kast

El diplomático defendió su asistencia al Foro Madrid y atribuyó la facilidad para trabajar con el Presidente Kast a objetivos compartidos en seguridad y crecimiento económico. Sobre la doctrina Donroe, sostuvo que consiste en atender primero los intereses nacionales y luego evaluar cómo colaborar con otros países.

Respecto del expresidente Boric, afirmó: “En mi período, no hubo una relación”. Aseguró que solo mantuvieron contactos protocolares y atribuyó al exmandatario la responsabilidad por ese vínculo. En contraste, valoró su trabajo con el entonces canciller van Klaveren.