Interior admite error por sueldo de $1,9 millones a estudiante y anuncia investigación
Cristóbal Soto, de 19 años, cursa primer año de Periodismo y fue contratado para redes sociales y apoyo comunicacional. Claudio Alvarado ordenó ajustar sus condiciones a las normas de austeridad de Hacienda y condicionó su permanencia a aceptar los cambios.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció un error en la contratación de Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo de 19 años, con una remuneración de $1,9 millones. La cartera abrirá una investigación administrativa para establecer responsabilidades.
Según informó La Tercera, Soto estudia en la Universidad de los Andes y fue contratado para redes sociales y apoyo comunicacional. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había defendido su profesionalismo el lunes, aunque anunció un ajuste salarial.
Alvarado instruyó corregir de inmediato las condiciones de contratación y aplicar los criterios de austeridad de Hacienda. Advirtió que la continuidad del estudiante dependerá de aceptar el ajuste: de lo contrario, “no va a poder continuar en el cargo”.
Consultado por las críticas y los cuestionamientos que la actual coalición había dirigido a contrataciones durante el gobierno de Gabriel Boric, el ministro defendió los procedimientos de incorporación de personal al Ejecutivo.
Investigación y otra contratación cuestionada
Sostuvo que deben esclarecerse las causas de lo ocurrido y sancionarse los incumplimientos. “Nadie está exento de errores”, afirmó.
Sobre otra contratación cuestionada, correspondiente a una periodista recién egresada, aseguró que cumple los procedimientos y las normas de austeridad, según los antecedentes entregados por Pavez.
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