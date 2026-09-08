Interior admite error por sueldo de $1,9 millones a estudiante y anuncia investigación

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció un error en la contratación de Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo de 19 años, con una remuneración de $1,9 millones. La cartera abrirá una investigación administrativa para establecer responsabilidades.

Según informó La Tercera, Soto estudia en la Universidad de los Andes y fue contratado para redes sociales y apoyo comunicacional. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había defendido su profesionalismo el lunes, aunque anunció un ajuste salarial.

Alvarado instruyó corregir de inmediato las condiciones de contratación y aplicar los criterios de austeridad de Hacienda. Advirtió que la continuidad del estudiante dependerá de aceptar el ajuste: de lo contrario, “no va a poder continuar en el cargo”.

Consultado por las críticas y los cuestionamientos que la actual coalición había dirigido a contrataciones durante el gobierno de Gabriel Boric, el ministro defendió los procedimientos de incorporación de personal al Ejecutivo.

Investigación y otra contratación cuestionada

Sostuvo que deben esclarecerse las causas de lo ocurrido y sancionarse los incumplimientos. “Nadie está exento de errores”, afirmó.

Sobre otra contratación cuestionada, correspondiente a una periodista recién egresada, aseguró que cumple los procedimientos y las normas de austeridad, según los antecedentes entregados por Pavez.