Atentamente Krassnoff: senador Flores respondió a carta enviada por el exagente desde Punta Peuco

El senador Iván Flores (DC) respondió a una carta que le escribió el exagente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko desde Punta Peuco. En aquel entonces, el exbrigadier se dirigió al político por su rechazo al indulto de presos como él. “Retomando su poco afortunada frase que refleja una complicidad siniestra con los genocidas de la humanidad (comunistas, terroristas de izquierda, etc.)”, se lee en parte de la carta.

El documento fue difundido públicamente por la cuenta de X @PuntaPeucoHoy. Tras la publicación, el senador confirmó a BioBioChile que recibió la carta durante el verano de este 2026.

“La actitud de Krassnoff Martchenko es de una persona que no está en absoluto arrepentida, una persona que tiene una justificación para los crímenes que cometió, con una soberbia, con una soltura, con una displicencia a lo que significan las vidas de personas que pensaban distinto“, respondió Flores.

La carta se originó por la iniciativa “indultos” de principios de año que buscaba suspender el cumplimiento de una condena o sustituir la cárcel por reclusión domiciliaria total para personas mayores de 80 años o que padecieran enfermedades graves. Entre ellos, el caso de Krassnoff tomó fuerza junto a otros nombres que se podrían favorecer dentro de Punta Peuco. Es entonces donde el senador Flores manifestó su rechazo por la normativa, donde declaró: “No estoy disponible para que personas como Krassnoff salgan de la cárcel”.

En respuesta, el exagente de la DINA le responde desde la penintenciaría. En la carta se leen pasajes como que, al igual que sus “camaradas”, no necesita “perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad”.

Acerca de Krassnoff, el senador Flores indicó que “tendrá que entonces cumplir su condena de más de 1.000 años, dado que hace poco se le agregó otra. Así es que, como él dice, que se siga manteniendo en los conceptos que él quiera respecto de su honor, de su dignidad y todo lo que él quiera, pero bien guardado por los próximos 1.000 años, ahí tiene que estar“.