Diputado Videla (Ind) es multado por manifestación en Congreso para prohibir la carrera de galgos

Tras la discusión que llevó al avance del proyecto para prohibir la carrera de galgos, el diputado Sebastián Videla (Ind) fue notificado por la Cámara de Diputados de una multa equivalente al descuento de su sueldo por su conducta en Sala. Durante la defensa de la iniciativa, Videla hizo presencia con carteles donde estaba escrito “galgos libres”.

El oficio firmado por el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, estipula que su accionar en la sesión del 18 de agosto constituyó una “falta al orden” y una conducta reiterada. Acerca de la medida, el diputado Videla habló con El Mostrador y dijo que “este mes tendré que vivir con menos sueldo por el descuento en la Cámara de Diputados, pero la lucha ética vale la pena totalmente. Por defender los animales seguiremos alzando la voz siempre; esto no es algo pasajero”.

Además, Videla aseguró que es una lucha apoyada por muchos chilenos para que siga avanzando, pero habría políticos que quieren frenarlos poniendo “artimañas para que no se voten los proyectos”.

En una publicación en redes sociales indicó que, además, el año 2025 habían intentado desaforarlo por denunciar maltrato animal, por lo que agradeció a la Corte de Apelaciones de Antofagasta por rechazar aquella solicitud. “Lo insólito es que, para sancionar todo avance rápido, pero para poner estos temas en tabla en la Comisión de Medio Ambiente, aparezcan trabas y dilaciones”.

Por otro lado, el diputado confirmó a El Mostrador que sigue recibiendo amenazas y hostigamiento en redes sociales por su defensa del proyecto para prohibir las carreras de galgos. Agregó que seguirá defendiendo el proyecto. “Hago el llamado a seguir unidos porque cuesta. Muchas veces acá en este Congreso no se quiere avanzar”, aseguró.

La discusión se da en medio de la votación en segundo tramite reglamentario del proyecto este miércoles 9 en la Cámara Baja para modificar la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, con el objeto de prohibir y sancionar las carreras de perros.