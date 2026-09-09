Exministra Steinert reaparece luego excusarse por tercera vez de asistir a la comisión investigadora

Durante el lanzamiento del estudio “Identidad y Cohesión Nacional: Una invitación a reflexionar sobre lo que nos une”, organizado por AthenaLab, que se realizó en el Centro Cultural La Moneda, se divisó a la exministra Steinert.

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reapareció públicamente este martes luego de casi cuatro meses de su salida. Su presencia llamó la atención, ya que apenas dos días antes se había excusado por tercera vez para asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga su paso por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A su salida, la exministra evitó dar declaraciones, pero sufrió un percance al perder el equilibrio tras tropezar con un camarógrafo y caer a sus espaldas. No divisaron lesiones de consideración a simple vista. Steinert fue auxiliada rápidamente y continuó caminando. Antes de su caída, indicaba que “no es momento de hablar de esto” y que “evaluará con el tiempo” la posibilidad de asistir a la instancia.

Los cuestionamientos a Steinert recaen en sus excusas de comparecer ante la instancia parlamentaria repetidas veces. Las dos primeras oportunidades fueron justificadas por razones personales, mientras que la tercera informó que le era imposible concurrir. Acerca del informe de Contraloría y por la conclusión de su gestión, descartó la interpretación: “No… el dictamen de Contraloría lo tienen que leer bien”.

Hace casi cuatro meses fue la salida de Steinter del gobierno tras ser pedida su renuncia por parte del Presidente Kast el 19 de mayo. Su presencia en el Ejecutivo fue solo de 69 días. Tras esto, se abrió una investigación de parte de la Cámara para esclarecer algunas de sus gestiones, entre ellas la conformación del alto mando policial, sus solicitudes de información a la PDI y eventuales incumplimientos de las normas sobre probidad y prevención de conflictos de interés.